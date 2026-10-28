Симптомы сами по себе не позволяют однозначно установить нехватку витамина

28 октября 2026, 23:04, ИА Амител

Врач в больнице / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Сухость и повышенная чувствительность кожи, а также ухудшение зрения в сумерках могут указывать на недостаток витамина А в организме. О характерных проявлениях дефицита рассказал диетолог и эндокринолог Антон Поляков в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, одним из наиболее заметных признаков нехватки витамина становится нарушение зрения при слабом освещении. Человеку может быть сложнее различать предметы с наступлением темноты. Такое состояние известно как "куриная слепота".

Кроме того, недостаток витамина А способен отражаться на состоянии кожных покровов. Кожа может становиться более сухой, чувствительной к внешним раздражителям и склонной к аллергическим проявлениям.

"При дефиците витамина А очень часто возникают проблемы с кожей, с ее состоянием — насколько она оптимально питается. Обычно это сухая кожа, склонная к повышенному раздражению любыми факторами и к аллергическим проявлениям. Также страдает зрение: снижение остроты, нарушение зрения в сумеречный период, так называемая «куриная слепота»", — пояснил Поляков.

При этом перечисленные симптомы сами по себе не позволяют однозначно установить нехватку витамина. Как подчеркнул врач, для подтверждения дефицита необходимо пройти лабораторное исследование и сдать анализ на витамин А.