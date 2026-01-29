Смена форматов. Сети бытовой техники закрывают магазины в Барнауле и уходят в онлайн
Торговые точки закрылись в крупнейших ТРЦ города
29 января 2026, 09:05, ИА Амител
Крупные сети электроники и бытовой техники сокращают торговое присутствие в Алтайском крае. Как стало известно, в Барнауле за последнее время закрыли пять магазинов "М.Видео" и "Эльдорадо", еще одна торговая точка перестанет работать в ближайшее время. Эксперты ретейл-рынка отмечают: спрос на электронику и бытовую технику резко просел, а расходы бизнеса стремительно выросли. Из-за этого сети и вынуждены оптимизировать траты, избавляясь от малорентабельных торговых точек. В то же время, как сообщили в пресс-службе "М.Видео", сейчас компания активно развивает собственный маркетплейс, делая упор на онлайн-продажи.
Пятилетняя динамика
Сокращение магазинов бытовой техники и электроники — тренд не новый. Зародился он в 2020 году, во время пандемии коронавируса. Тогда посещаемость торговых центров резко упала (вспомним о масочном режиме и QR-кодах), сети платили зарплату сотрудникам и оплачивали аренду площадей.
Новая волна закрытий обрушилась в 2022 году, когда с рынка ушли многие зарубежные бренды. Далеко не все игроки справились с потерей основного сегмента и не смогли оперативно перестроиться. Как итог: кризис не пережили такие сети, как "Техносила", Media Markt, корпорация "Центр".
Сейчас количество торговых точек в Барнауле сокращают гиганты рынка – "М.Видео" и "Эльдорадо" (входят в группу "М.Видео-Эльдорадо"). Так, магазины закрылись в ТЦ "Волна", ТРЦ "Арена", "Геомаркет", ТЦ "Праздничный" (на освободившейся площади заработал супермаркет "Чижик"), в "Сити-центре". Также в ближайшее время перестанет работать торговая точка в ТЦ "Алтай". Всего в городе останется по четыре магазина каждого бренда.
Закрытый отдел "Эльдорадо" в ТРЦ "Арена" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Массовое закрытие магазинов бытовой техники и электроники связывают с экономическими тенденциями: ростом НДС с 20 до 22%, высокой ключевой ставкой, из-за которой потребительские кредиты предлагают по заоблачным процентам (а ведь многие горожане покупали крупную бытовую технику в кредит). Также за последние годы "рванула" онлайн-торговля, и все меньше покупателей готовы ехать в торговый центр. Об этом amic.ru рассказала коммерческий директор ТЦ "Алтай" Ирина Клюкина.
«Сегменты одежды, бытовая техника, электроника особенно чувствуют давление маркетплейсов. Люди перестали ходить в торговые центры, потому что им удобно совершать покупки возле дома, на онлайн-площадках. Кроме того, снизилась покупательная способность. Мы это чувствуем на своей аудитории. Наш формат — дискаунтер. В тяжелые, кризисные времена первыми страдали какие-то концептуальные вещи, сегмент среднего и выше среднего уровня, а дискаунтеры достаточно уверенно себя чувствовали. Сейчас мы в той же "обойме", как и все», — отметила эксперт.
Гибкая стратегия
В "М.Видео" не связывают закрытие торговых точек с каким-либо кризисом. В пресс-службе заявили: сеть придерживается омниканальной модели (эффективное объединение всех точек взаимодействия с клиентами. – Прим. ред.) и развивает как онлайн-формат, так и офлайн.
«В течение года компания как открывала новые магазины (в том числе в обновленном фирменном стиле), так и продолжила программу закрытия всех неэффективных торговых точек для повышения маржинальности бизнес-модели. При этом важной частью омниканальной стратегии стало развитие сети партнерских пунктов выдачи заказов», — пояснили представители сети.
Отметим, что "М.Видео" несколько месяцев назад действительно открыло новую торговую точку в Барнауле: магазин заработал в ТЦ "Парк" (на ул. Балтийской, 116).
Кроме того, компания запустила доставку через СДЭК, а с октября 2025 года заказы из "М.Видео" можно получать и через "Яндекс Доставку" в пунктах выдачи "Яндекс Маркета".
«Ключевым драйвером роста в рамках омниканальной модели стало развитие собственного маркетплейса под руководством Владислава Бакальчука (экс-супруг основательницы Wildberries Татьяны Ким. — Прим. ред.). Платформа демонстрирует устойчивый рост уже пять месяцев подряд», — сообщили в пресс-службе.
Отметим, что собственный маркетплейс "М.Видео" запустило в 2020 году. Но лишь осенью 2025-го проект стал открытым: сеть не только продает сама, но и предоставляет площадку для тысяч продавцов, которые получат прямой доступ к клиентам и логистике. Как отметил Владислав Бакальчук, модель "М.Видео" отличается от классического маркетплейса: товар хранится в магазинах, а не на складах, и именно магазины могут стать логистическими узлами.
Цифра
Оборот маркетплейса "М.Видео" в декабре 2025 года вырос на 83% относительно такого же периода 2024-го и достиг 2,9 млрд руб. По итогам всего прошлого года оборот площадки составил 14,1 млрд руб.
09:58:09 29-01-2026
Таксистов тоже скоро беспилотные авто выдавят. Тут ниже писали, что на али купили смартфон за 13,5тр, который в магазине же стоит за 45тр.
10:38:18 29-01-2026
Гость (09:58:09 29-01-2026) Таксистов тоже скоро беспилотные авто выдавят. Тут ниже писа...
Такая разница в цене наводит на определённые размышления (в конкретном описанном случае).
А в целом тенденция уже наметилась и явственно обозначилась... Онлайн-торговля рулит и это чувствует уже много игроков на рынке...
11:04:58 29-01-2026
@ (10:38:18 29-01-2026) Такая разница в цене наводит на определённые размышления... Возможно и рулит, на картинке (в т.ч. на витрине) товар один, получаешь по факту "реплику". Не все товары можно доверить он-лайн (л.мнение).
16:06:04 29-01-2026
dok_СФ (11:04:58 29-01-2026) Возможно и рулит, на картинке (в т.ч. на витрине) товар один... Дядюшка ли не несет никаких гарантийных обязательств,не платит ндсы,не делает взносы за сотрудников в российскую казну,не платит имущественный налог,ему по барабану всякие честные знаки и т.д. По сути сидит в серой зоне. Государство рано или поздно всё это прихлопнет. Ну или маркетплейсы на правах монополиста оборзеют когда поляну зачистят и своё таки возьмут
10:58:54 29-01-2026
Гость (09:58:09 29-01-2026) Таксистов тоже скоро беспилотные авто выдавят. Тут ниже писа... Да-да, бесплотные. На веревочке.
11:41:42 29-01-2026
Гость (09:58:09 29-01-2026) Таксистов тоже скоро беспилотные авто выдавят. Тут ниже писа... Заказал из Дубаи телефон самсунг на 25% чем в известном магазине из трех букв, Недавно в том же магазине Дубаи заказывал айпад, тоже намного дешевле и доставка всего пару недель.
13:30:52 29-01-2026
Гость (11:41:42 29-01-2026) Заказал из Дубаи телефон самсунг на 25% чем в известном мага... Таможенную пошлину заплатили?
16:14:46 29-01-2026
Гость (13:30:52 29-01-2026) Таможенную пошлину заплатили?... Меньше $1000 пошлина не платится
15:58:23 29-01-2026
dok_СФ (11:04:58 29-01-2026) Возможно и рулит, на картинке (в т.ч. на витрине) товар один... Ага,заменят. С нашим уровнем чистки и обслуживания дорог,дворов))
10:43:15 29-01-2026
Коллапс торговли Барнаула.
Продавцы обежды, обуви, техники, инструментов, запчастей и много другого пополняют ряды безработных.
11:20:55 29-01-2026
Гость (10:43:15 29-01-2026) Коллапс торговли Барнаула.Продавцы обежды, обуви, техник... Будут доставщиками. Чем больше доставщиков тем ниже цены на доставку.
16:00:17 29-01-2026
Гость (10:43:15 29-01-2026) Коллапс торговли Барнаула.Продавцы обежды, обуви, техник... Раньше орали что тц всё заполонили и всем надоели. Скоро будет это за счастье. И так экономика была никакая в городе
10:57:40 29-01-2026
Люблю технику все-таки в магазине покупать, в руках подержать, размеры оценить.
11:07:17 29-01-2026
Гость (10:57:40 29-01-2026) Люблю технику все-таки в магазине покупать, в руках подержат... Вот для таких как ты в магазинах специальные таблички есть "руками не трогать!" и "товар не закреплён!".
Размеры линейкой оценивай, а немытые руки в карманах держи нечего ими всё вокруг лапать.
11:43:09 29-01-2026
Гость (11:07:17 29-01-2026) Вот для таких как ты в магазинах специальные таблички есть "... Вы ещё скажите на диванах не сидеть и штаны не мерить.
15:25:12 29-01-2026
Скоро будем всё покупать по картинкам онлайн и ожидания с реальностью будут редко совпадать. Поэтому магазины превратятся в выставочные залы (IKEA предлагает бесплатный шоурум) и потом вход будет платным за просмотр в натуре. Сейчас многие покупатели идут в магазин не за покупкой, а смотрят, проверяют, примеряют и заказывают где дешевле.
15:45:12 29-01-2026
Гость (15:25:12 29-01-2026) Скоро будем всё покупать по картинкам онлайн и ожидания с ре... Так и есть, приходят в магазин, посмотрят, пощупают, примерят, определятся с размером (обувь, одежда) и потом заказывают это же на маркетплейсе дешевле
21:20:51 29-01-2026
Гость (15:45:12 29-01-2026) Так и есть, приходят в магазин, посмотрят, пощупают, примеря... Уже доходились походу. Маркетплейсы станут монополистами и покажут "дешевле",да и продавцам болты закрутят
22:27:55 29-01-2026
давно пора. оставить шоурумы и склады и всё. не отапливать не устраивать шоу мельканий и пр. и не платить жикую аренду торгзалов никому не интересных
21:46:02 09-02-2026
Гость (16:06:04 29-01-2026) Дядюшка ли не несет никаких гарантийных обязательств,не плат... Как с утиль сбором на авто... :(