Смена форматов. Сети бытовой техники закрывают магазины в Барнауле и уходят в онлайн

Торговые точки закрылись в крупнейших ТРЦ города

29 января 2026, 09:05, ИА Амител

Магазин "М.Видео" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Крупные сети электроники и бытовой техники сокращают торговое присутствие в Алтайском крае. Как стало известно, в Барнауле за последнее время закрыли пять магазинов "М.Видео" и "Эльдорадо", еще одна торговая точка перестанет работать в ближайшее время. Эксперты ретейл-рынка отмечают: спрос на электронику и бытовую технику резко просел, а расходы бизнеса стремительно выросли. Из-за этого сети и вынуждены оптимизировать траты, избавляясь от малорентабельных торговых точек. В то же время, как сообщили в пресс-службе "М.Видео", сейчас компания активно развивает собственный маркетплейс, делая упор на онлайн-продажи.

Пятилетняя динамика

Сокращение магазинов бытовой техники и электроники — тренд не новый. Зародился он в 2020 году, во время пандемии коронавируса. Тогда посещаемость торговых центров резко упала (вспомним о масочном режиме и QR-кодах), сети платили зарплату сотрудникам и оплачивали аренду площадей.

Новая волна закрытий обрушилась в 2022 году, когда с рынка ушли многие зарубежные бренды. Далеко не все игроки справились с потерей основного сегмента и не смогли оперативно перестроиться. Как итог: кризис не пережили такие сети, как "Техносила", Media Markt, корпорация "Центр".

Сейчас количество торговых точек в Барнауле сокращают гиганты рынка – "М.Видео" и "Эльдорадо" (входят в группу "М.Видео-Эльдорадо"). Так, магазины закрылись в ТЦ "Волна", ТРЦ "Арена", "Геомаркет", ТЦ "Праздничный" (на освободившейся площади заработал супермаркет "Чижик"), в "Сити-центре". Также в ближайшее время перестанет работать торговая точка в ТЦ "Алтай". Всего в городе останется по четыре магазина каждого бренда.

Закрытый отдел "Эльдорадо" в ТРЦ "Арена" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Массовое закрытие магазинов бытовой техники и электроники связывают с экономическими тенденциями: ростом НДС с 20 до 22%, высокой ключевой ставкой, из-за которой потребительские кредиты предлагают по заоблачным процентам (а ведь многие горожане покупали крупную бытовую технику в кредит). Также за последние годы "рванула" онлайн-торговля, и все меньше покупателей готовы ехать в торговый центр. Об этом amic.ru рассказала коммерческий директор ТЦ "Алтай" Ирина Клюкина.

«Сегменты одежды, бытовая техника, электроника особенно чувствуют давление маркетплейсов. Люди перестали ходить в торговые центры, потому что им удобно совершать покупки возле дома, на онлайн-площадках. Кроме того, снизилась покупательная способность. Мы это чувствуем на своей аудитории. Наш формат — дискаунтер. В тяжелые, кризисные времена первыми страдали какие-то концептуальные вещи, сегмент среднего и выше среднего уровня, а дискаунтеры достаточно уверенно себя чувствовали. Сейчас мы в той же "обойме", как и все», — отметила эксперт.

Магазин "М.Видео" в ТРЦ "Европа"

Гибкая стратегия

В "М.Видео" не связывают закрытие торговых точек с каким-либо кризисом. В пресс-службе заявили: сеть придерживается омниканальной модели (эффективное объединение всех точек взаимодействия с клиентами. – Прим. ред.) и развивает как онлайн-формат, так и офлайн.

«В течение года компания как открывала новые магазины (в том числе в обновленном фирменном стиле), так и продолжила программу закрытия всех неэффективных торговых точек для повышения маржинальности бизнес-модели. При этом важной частью омниканальной стратегии стало развитие сети партнерских пунктов выдачи заказов», — пояснили представители сети.

Отметим, что "М.Видео" несколько месяцев назад действительно открыло новую торговую точку в Барнауле: магазин заработал в ТЦ "Парк" (на ул. Балтийской, 116).

Магазин "М.Видео" в ТЦ "Парк" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Кроме того, компания запустила доставку через СДЭК, а с октября 2025 года заказы из "М.Видео" можно получать и через "Яндекс Доставку" в пунктах выдачи "Яндекс Маркета".

«Ключевым драйвером роста в рамках омниканальной модели стало развитие собственного маркетплейса под руководством Владислава Бакальчука (экс-супруг основательницы Wildberries Татьяны Ким. — Прим. ред.). Платформа демонстрирует устойчивый рост уже пять месяцев подряд», — сообщили в пресс-службе.

Отметим, что собственный маркетплейс "М.Видео" запустило в 2020 году. Но лишь осенью 2025-го проект стал открытым: сеть не только продает сама, но и предоставляет площадку для тысяч продавцов, которые получат прямой доступ к клиентам и логистике. Как отметил Владислав Бакальчук, модель "М.Видео" отличается от классического маркетплейса: товар хранится в магазинах, а не на складах, и именно магазины могут стать логистическими узлами.

Цифра

Оборот маркетплейса "М.Видео" в декабре 2025 года вырос на 83% относительно такого же периода 2024-го и достиг 2,9 млрд руб. По итогам всего прошлого года оборот площадки составил 14,1 млрд руб.