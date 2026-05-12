Салют над Обью, "Бессмертный полк" и забег. Как Барнаул отметил День Победы

Большой фоторепортаж с празднования 9 Мая в краевой столице

12 мая 2026, 06:15, ИА Амител

День Победы — 2026 в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина, Алина Богомолова / amic.ru, Андрей Чурилов / "Вечерний Барнаул", мэрия города

Барнаул отметил 81-ю годовщину Победы серией памятных и праздничных событий. Утро началось с возложения цветов к Мемориалу Славы, после чего по площади Советов торжественным маршем прошли войска Барнаульского гарнизона. Сразу за парадными расчетами двинулся "Бессмертный полк" — в этом году с портретами своих близких по главным улицам города прошли 45 тысяч человек.

Спортивную часть дня представили легкоатлетическое "Кольцо Победы" и акция "Белые журавли". В последней приняли участие более полутора тысяч человек: ученики и учителя лицея № 52, ветераны УФСБ и просто горожане вышли на дистанцию в футболках с фотографиями своих родственников-фронтовиков.

В течение дня тематические программы шли во всех парках, а к вечеру эпицентр событий переместился на набережную Оби. Здесь прошла большая концертная программа, которая завершилась праздничным фейерверком над акваторией реки. Как Барнаул прожил этот день — в нашем фоторепортаже.