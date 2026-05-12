Салют над Обью, "Бессмертный полк" и забег. Как Барнаул отметил День Победы
Большой фоторепортаж с празднования 9 Мая в краевой столице
12 мая 2026, 06:15, ИА Амител
Барнаул отметил 81-ю годовщину Победы серией памятных и праздничных событий. Утро началось с возложения цветов к Мемориалу Славы, после чего по площади Советов торжественным маршем прошли войска Барнаульского гарнизона. Сразу за парадными расчетами двинулся "Бессмертный полк" — в этом году с портретами своих близких по главным улицам города прошли 45 тысяч человек.
Спортивную часть дня представили легкоатлетическое "Кольцо Победы" и акция "Белые журавли". В последней приняли участие более полутора тысяч человек: ученики и учителя лицея № 52, ветераны УФСБ и просто горожане вышли на дистанцию в футболках с фотографиями своих родственников-фронтовиков.
В течение дня тематические программы шли во всех парках, а к вечеру эпицентр событий переместился на набережную Оби. Здесь прошла большая концертная программа, которая завершилась праздничным фейерверком над акваторией реки. Как Барнаул прожил этот день — в нашем фоторепортаже.
11:00:04 12-05-2026
Вечером 9 мая поехали на набережную, предвкушали яркий и красивый салют. В итоге: собралось очень много народа, многие, как и мы, приехали пораньше, чтобы занять удобные места, с 21 час до 22 народ просто ждал, почему организаторы не подумали, что это завершение праздничного Дня Победа, очень не хватало к5аки-то выступлений, да даже просто песни, военные, патриотические создали бы праздничное настроение. Многие уходили разочарованными