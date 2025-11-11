Сбер предлагает премиальным клиентам в Сибири привилегии

Их можно выбирать каждый месяц в зависимости от потребностей и предпочтений

11 ноября 2025, 18:15

Мужчина. Смартфон / Фото: ru.freepik.com

Премиальные клиенты Сибирского банка Сбера ежемесячно могут выбирать актуальные привилегии, которые соответствуют текущим потребностям. Такой персонализированный подход дает возможность получать дополнительные выгоды и высокий уровень комфорта в любой жизненной ситуации.

Как это работает

Пользоваться привилегиями могут все клиенты с подключенным Новым СберПремьером и накоплениями от 6 млн рублей (или ежемесячными тратами по картам от 350 тыс. руб.).

Для них доступен бесплатный выбор одной из привилегий:

"Путешествия" – проходы в бизнес-залы по всему миру и возмещение трат за такси и рестораны в аэропортах и на железнодорожных вокзалах России;

– проходы в бизнес-залы по всему миру и возмещение трат за такси и рестораны в аэропортах и на железнодорожных вокзалах России; "Здоровье" – онлайн-консультации с врачами СберЗдоровья, включая узкопрофильных специалистов, а также бесплатные анализы после консультаций;

– онлайн-консультации с врачами СберЗдоровья, включая узкопрофильных специалистов, а также бесплатные анализы после консультаций; "Спорт и красота" – бесплатная подписка на фитнес, в салоны красоты и массаж в приложении "Фитмост";

– бесплатная подписка на фитнес, в салоны красоты и массаж в приложении "Фитмост"; "Развлечения" – возмещение стоимости билетов на мероприятия через "Афиша.ру" (до восьми тысяч бонусов в месяц, один бонус равен одному рублю).

Клиенты с меньшими накоплениями могут подключить привилегии за семь тысяч рублей в месяц. Они обновляются 7-го числа каждого месяца. Если клиент не выбрал новую опцию, по умолчанию активируют "Путешествия" до следующего выбора.

Особые условия для крупных клиентов

Привилегия "Путешествия" доступна клиентам с Новым СберПервым на постоянной основе. Клиенты с накоплениями от 10 млн рублей могут выбрать одну дополнительную привилегию, например, "Спорт и красота", "Развлечения" или "Здоровье". У клиентов с накоплениями от 30 млн рублей всегда доступна расширенная привилегия "Здоровье", а также "Путешествия". Они могут дополнительно подключить "Спорт и красота" или "Развлечения" в любой месяц.

«Мы благодарим наших премиальных клиентов за доверие и стремимся предложить каждому тот набор привилегий, который будет актуален именно для него, в любой жизненной ситуации», – отметил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

Подробнее читайте на сайте.

Фото: ru.freepik.com

