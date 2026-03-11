Суд обязал Сбербанк выплатить 1,4 млрд рублей за использование чужого бренда

Банку запретили использовать обозначения SberPay QR и "Плати QR" в системе бесконтактной оплаты по QR‑коду

11 марта 2026, 15:23, ИА Амител

Сбербанк в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Девятый арбитражный апелляционный суд признал Сбербанк нарушителем прав компании ФИТ на товарный знак PayQR и постановил взыскать компенсацию в размере 1,445 млрд рублей. Кроме того, банку запрещено использовать обозначения SberPay QR и "Плати QR" в системе бесконтактной оплаты по QR‑коду, сообщает "Коммерсант".

История берет начало в 2016 году. Тогда компания ФИТ зарегистрировала товарный знак PayQR. Планировалось сотрудничество со Сбербанком, однако в 2019 году банк запустил собственный сервис с похожими обозначениями. С 2021 года юристы ФИТ направляли требования о прекращении нарушений, но безрезультатно — тогда компания обратилась в суд.

Первая судебная инстанция отклонила иск, аргументировав это тем, что банк использовал слова "Pay" и "QR" как призыв к действию, а логотип Сбера исключал возможность смешения знаков. Однако апелляционный суд пришел к иным выводам: наличие собственного бренда не дает права на использование чужих товарных знаков, даже если они общеизвестны. Суд также отметил умышленный характер нарушений.

В настоящее время исполнение судебного решения приостановлено — оно ждет рассмотрения кассационной жалобы, поданной Сбербанком.

Ранее сообщалось, что барнаулец пожаловался в УФАС на банк из-за навязчивой рекламы кредита.