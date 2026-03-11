Лучшая защита от клещевого вирусного энцефалита — вакцинация

11 марта 2026, 15:35, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В конце марта в России ожидается рост активности клещей, предупреждают специалисты Роспотребнадзора. С начала года в 19 регионах зарегистрировано около 100 случаев укусов, что вдвое меньше, чем в прошлом году. Наибольшее количество инцидентов зафиксировано в Краснодарском крае и Крыму.

«Активность клещей зависит от высоты снежного покрова и погодных условий весны в различных регионах. Обычно пик сезона приходится на конец мая — первую половину июня, но начало активности может варьироваться в зависимости от климата конкретного региона», — сообщили в ведомстве.

В России 49 субъектов находятся в зоне риска заражения клещевым энцефалитом, из них 17 регионов имеют повышенный риск.

Роспотребнадзор отмечает, что вакцинация — главный способ профилактики клещевого энцефалита. Доступны стандартная и экстренная схемы вакцинации. Кроме того, эксперты советуют принимать меры предосторожности и использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали первые обращения из-за укусов клещей.