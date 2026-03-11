За дым придется платить: взносы по ОМС для курильщиков могут вырасти

Для реализации идеи необходимо усилить роль страховых организаций в медицине

11 марта 2026, 15:15, ИА Амител

Сигаретный дым, сигарета / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Базовый пакет медицинских услуг должен быть бесплатным для всех россиян, заявил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев в интервью РИА Новости. Однако для тех, кто осознанно вредит своему здоровью, например, курильщиков или людей с неправильным питанием, предлагается увеличить взносы в систему обязательного медицинского страхования (ОМС).

«В России действует система страховой медицины, где работодатели отчисляют средства в Социальный фонд РФ для оплаты гарантированных медицинских услуг. Эта система соответствует принципам социальной защиты», — отметил Уфимцев.

По его словам, государство может использовать страховые взносы для мотивации граждан к здоровому образу жизни. Он также подчеркнул, что в некоторых странах практикуется лишение бесплатной медицинской страховки при значительном наборе веса, но Россия — социальное государство, и такой подход неприемлем. Тем не менее он предложил ввести повышающий коэффициент для людей, ведущих нездоровый образ жизни, увеличив их взносы на ОМС вдвое или втрое. Все это должно регулироваться финансовыми механизмами.

Уфимцев считает, что для реализации этой инициативы необходимо усилить роль страховых компаний в здравоохранении. Он заключил, что каждый человек сам несет ответственность за свой образ жизни.

Ранее эксперты в беседе с amic.ru оценили идею заставить курящих платить за свои болячки. По их мнению, простым повышением цен на табак здоровью не помочь.

Сигарета / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Комментарии 12

а новость предоставила

15:23:37 11-03-2026

Информационное агентство «Панорама»

Гость

15:38:54 11-03-2026

С таким подходом у нас почти все будут платить повышенные взносы, т.е. если рассматривать ИМТ, как его считают врачи, то у нас у 90% населения будет ожирение хотя бы в минимальной степени.

Гость

15:43:39 11-03-2026

Гость (15:38:54 11-03-2026) С таким подходом у нас почти все будут платить повышенные в... да.. полные люди больше потеют и выбрасывают в воздух больше жара - глобальное потепление... алкаши выдыхают перегар- травят воздух...ну а людей с метеоризмом можно не описывать))

Гость

15:57:40 11-03-2026

"глава Всероссийского союза страховщиков" за доходы страховщиков печется, а курильщики просто удобный предлог. Широко распространенный способ пополнить свой карман с помощью принятия очередного идиотского закона, примитивно донельзя но до сих пор работает.

Олег

16:20:07 11-03-2026

Акцизные сборы с табачных изделий равны бюджету РФ на здравоохранение.
Эта история подобна акцизам на бензин и дополнительно дорожному налогу.
Родине нужны деньги и точка!
Найдем как решить вопрос.

Гость

16:25:45 11-03-2026

Олег (16:20:07 11-03-2026) Акцизные сборы с табачных изделий равны бюджету РФ на здраво... Вы еще акциз с алкашки посчитайте. Государство должно выпивох и куряшек на руках носить, при условии, что они в поликлиники не обращаются.

Гость

19:54:30 11-03-2026

Гость (16:25:45 11-03-2026) Вы еще акциз с алкашки посчитайте. Государство должно выпиво... Именно на руках.
Можно отдельные больницы для курящих, мы потянем - и бабок в очередях не будет и детей. Лепота.

Гость

16:33:45 11-03-2026

весна однако...

Олег

19:55:45 11-03-2026

Курение - деятельное страхование.

Гость

21:26:00 11-03-2026

как будут отделять курильщиков от не курящих, или придется доказывать самому что ты не куришь? Как у нас на работе что бы получить 500р за эффективный труд.

Гость

23:22:32 11-03-2026

наконец-то этик ядовитых бендюж прижмут, браво

Гость

04:12:50 12-03-2026

Тогда дайте мне,как курильщику, возможность не платить взносы в ваш фомс. Слабо?

