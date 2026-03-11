За дым придется платить: взносы по ОМС для курильщиков могут вырасти
Для реализации идеи необходимо усилить роль страховых организаций в медицине
11 марта 2026, 15:15, ИА Амител
Базовый пакет медицинских услуг должен быть бесплатным для всех россиян, заявил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев в интервью РИА Новости. Однако для тех, кто осознанно вредит своему здоровью, например, курильщиков или людей с неправильным питанием, предлагается увеличить взносы в систему обязательного медицинского страхования (ОМС).
«В России действует система страховой медицины, где работодатели отчисляют средства в Социальный фонд РФ для оплаты гарантированных медицинских услуг. Эта система соответствует принципам социальной защиты», — отметил Уфимцев.
По его словам, государство может использовать страховые взносы для мотивации граждан к здоровому образу жизни. Он также подчеркнул, что в некоторых странах практикуется лишение бесплатной медицинской страховки при значительном наборе веса, но Россия — социальное государство, и такой подход неприемлем. Тем не менее он предложил ввести повышающий коэффициент для людей, ведущих нездоровый образ жизни, увеличив их взносы на ОМС вдвое или втрое. Все это должно регулироваться финансовыми механизмами.
Уфимцев считает, что для реализации этой инициативы необходимо усилить роль страховых компаний в здравоохранении. Он заключил, что каждый человек сам несет ответственность за свой образ жизни.
Ранее эксперты в беседе с amic.ru оценили идею заставить курящих платить за свои болячки. По их мнению, простым повышением цен на табак здоровью не помочь.
15:23:37 11-03-2026
Информационное агентство «Панорама»
15:38:54 11-03-2026
С таким подходом у нас почти все будут платить повышенные взносы, т.е. если рассматривать ИМТ, как его считают врачи, то у нас у 90% населения будет ожирение хотя бы в минимальной степени.
15:43:39 11-03-2026
Гость (15:38:54 11-03-2026) С таким подходом у нас почти все будут платить повышенные в... да.. полные люди больше потеют и выбрасывают в воздух больше жара - глобальное потепление... алкаши выдыхают перегар- травят воздух...ну а людей с метеоризмом можно не описывать))
15:57:40 11-03-2026
"глава Всероссийского союза страховщиков" за доходы страховщиков печется, а курильщики просто удобный предлог. Широко распространенный способ пополнить свой карман с помощью принятия очередного идиотского закона, примитивно донельзя но до сих пор работает.
16:20:07 11-03-2026
Акцизные сборы с табачных изделий равны бюджету РФ на здравоохранение.
Эта история подобна акцизам на бензин и дополнительно дорожному налогу.
Родине нужны деньги и точка!
Найдем как решить вопрос.
16:25:45 11-03-2026
Олег (16:20:07 11-03-2026) Акцизные сборы с табачных изделий равны бюджету РФ на здраво... Вы еще акциз с алкашки посчитайте. Государство должно выпивох и куряшек на руках носить, при условии, что они в поликлиники не обращаются.
19:54:30 11-03-2026
Гость (16:25:45 11-03-2026) Вы еще акциз с алкашки посчитайте. Государство должно выпиво... Именно на руках.
Можно отдельные больницы для курящих, мы потянем - и бабок в очередях не будет и детей. Лепота.
16:33:45 11-03-2026
весна однако...
19:55:45 11-03-2026
Курение - деятельное страхование.
21:26:00 11-03-2026
как будут отделять курильщиков от не курящих, или придется доказывать самому что ты не куришь? Как у нас на работе что бы получить 500р за эффективный труд.
23:22:32 11-03-2026
наконец-то этик ядовитых бендюж прижмут, браво
04:12:50 12-03-2026
Тогда дайте мне,как курильщику, возможность не платить взносы в ваш фомс. Слабо?