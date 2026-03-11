Для реализации идеи необходимо усилить роль страховых организаций в медицине

11 марта 2026, 15:15, ИА Амител

Сигаретный дым, сигарета / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Базовый пакет медицинских услуг должен быть бесплатным для всех россиян, заявил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев в интервью РИА Новости. Однако для тех, кто осознанно вредит своему здоровью, например, курильщиков или людей с неправильным питанием, предлагается увеличить взносы в систему обязательного медицинского страхования (ОМС).

«В России действует система страховой медицины, где работодатели отчисляют средства в Социальный фонд РФ для оплаты гарантированных медицинских услуг. Эта система соответствует принципам социальной защиты», — отметил Уфимцев.

По его словам, государство может использовать страховые взносы для мотивации граждан к здоровому образу жизни. Он также подчеркнул, что в некоторых странах практикуется лишение бесплатной медицинской страховки при значительном наборе веса, но Россия — социальное государство, и такой подход неприемлем. Тем не менее он предложил ввести повышающий коэффициент для людей, ведущих нездоровый образ жизни, увеличив их взносы на ОМС вдвое или втрое. Все это должно регулироваться финансовыми механизмами.

Уфимцев считает, что для реализации этой инициативы необходимо усилить роль страховых компаний в здравоохранении. Он заключил, что каждый человек сам несет ответственность за свой образ жизни.

Ранее эксперты в беседе с amic.ru оценили идею заставить курящих платить за свои болячки. По их мнению, простым повышением цен на табак здоровью не помочь.