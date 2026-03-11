"Карточки будущего" могут задействовать на маркетплейсах во время выборов в Госдуму

Проект позиционируется как инструмент коллективного формирования образа будущего страны

11 марта 2026, 15:08, ИА Амител

Маркетплейс Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Власти прорабатывают идею привлечения крупных маркетплейсов к предвыборной кампании по выборам в Госдуму в 2026 году — цель инициативы заключается в повышении явки избирателей и усилении позиций "Единой России". Как сообщили три источника, близкие к Администрации президента РФ, обсуждение соответствующего проекта уже ведется.

По информации издания "Ведомости", инициатива получила тестовое название "Карточки будущего". Ее суть — использовать маркетплейсы как привычный для граждан канал коммуникации в привязке к сентябрьским выборам 2026 года. Проект позиционируется как инструмент коллективного формирования образа будущего страны.

Инсайдеры раскрывают примерный механизм реализации: "карточки" планируют интегрировать в пользовательскую ленту и корзину покупок. Вместе с товарами потребителям будут предлагать выбрать приоритетные "социальные опции" — например, строительство школ, развитие инфраструктуры, благоустройство, обновление общественных пространств и иные инициативы.

На следующем этапе покупателям могут дать возможность участвовать в розыгрышах и получать промокоды. Затем участникам продемонстрируют связь их выбора с "народной программой" "Единой России" и напомнят о способах участия в голосовании — как очно, так и в дистанционном формате — в единый день голосования.

Анатолий Вассерман / Фото: t.me/lyceum1535

Анатолий Вассерман заявил о намерении выдвигаться на выборы в Госдуму при наличии спонсора

Депутат опроверг слухи о том, что не попадет в списки на выдвижение, и признался, что собственных денег на серьезную кампанию ему не хватит
НОВОСТИПолитика

Госдума выборы

Комментарии 3

Гость

15:26:35 11-03-2026

отстаньте от вб и озона.
они единственные крупняки, которые работать умеют

Гость

16:07:59 11-03-2026

Как сообщили три источника, близкие к Администрации президента РФ, обсуждение соответствующего проекта уже ведется - это же нарушение части 3 статьи 10 ФЗ N 95-ФЗ "О политических партиях". Лица, замещающие государственные или муниципальные должности, и лица, находящиеся на государственной или муниципальной службе, не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения в интересах политической партии, членами которой они являются, либо в интересах любой иной политической партии.

Гость

17:35:28 11-03-2026

Гость (16:07:59 11-03-2026) Как сообщили три источника, близкие к Администрации президен...
Смищно

