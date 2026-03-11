"Карточки будущего" могут задействовать на маркетплейсах во время выборов в Госдуму
Проект позиционируется как инструмент коллективного формирования образа будущего страны
11 марта 2026, 15:08, ИА Амител
Власти прорабатывают идею привлечения крупных маркетплейсов к предвыборной кампании по выборам в Госдуму в 2026 году — цель инициативы заключается в повышении явки избирателей и усилении позиций "Единой России". Как сообщили три источника, близкие к Администрации президента РФ, обсуждение соответствующего проекта уже ведется.
По информации издания "Ведомости", инициатива получила тестовое название "Карточки будущего". Ее суть — использовать маркетплейсы как привычный для граждан канал коммуникации в привязке к сентябрьским выборам 2026 года. Проект позиционируется как инструмент коллективного формирования образа будущего страны.
Инсайдеры раскрывают примерный механизм реализации: "карточки" планируют интегрировать в пользовательскую ленту и корзину покупок. Вместе с товарами потребителям будут предлагать выбрать приоритетные "социальные опции" — например, строительство школ, развитие инфраструктуры, благоустройство, обновление общественных пространств и иные инициативы.
На следующем этапе покупателям могут дать возможность участвовать в розыгрышах и получать промокоды. Затем участникам продемонстрируют связь их выбора с "народной программой" "Единой России" и напомнят о способах участия в голосовании — как очно, так и в дистанционном формате — в единый день голосования.
15:26:35 11-03-2026
отстаньте от вб и озона.
они единственные крупняки, которые работать умеют
16:07:59 11-03-2026
Как сообщили три источника, близкие к Администрации президента РФ, обсуждение соответствующего проекта уже ведется - это же нарушение части 3 статьи 10 ФЗ N 95-ФЗ "О политических партиях". Лица, замещающие государственные или муниципальные должности, и лица, находящиеся на государственной или муниципальной службе, не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения в интересах политической партии, членами которой они являются, либо в интересах любой иной политической партии.
17:35:28 11-03-2026
Гость (16:07:59 11-03-2026) Как сообщили три источника, близкие к Администрации президен...
Смищно