В Барнауле на заводе "Сибэнергомаш — БКЗ" нашли мертвого мужчину

Роструд инициировал расследование обстоятельств трагедии

11 марта 2026, 15:38, ИА Амител

Завод в Алтайском крае / Фото: amic.ru

В Барнауле на предприятии "Сибэнергомаш — БКЗ" погиб человек, оказавшись зажатым между кабиной и кузовом автомобиля. О случившемся сообщила пресс‑служба Роструда по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Тело погибшего обнаружили 5 марта около 11:00. В связи с происшествием Роструд инициировал расследование — создана специальная комиссия под руководством главного государственного инспектора труда.

В рамках разбирательства опрашиваются должностные лица предприятия и оформляется документация, необходимая для установления всех обстоятельств трагедии. Причины несчастного случая в настоящее время выясняются.

Ранее в Алтайском крае произошла аналогичная трагедия. Сотрудник сталелитейного завода умер в результате несчастного случая.