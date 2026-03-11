"Росводоканал Барнаул" направит более 425 млн рублей на ремонт инфраструктуры в 2026 году

Работы охватят водопроводные и канализационные линии, насосное оборудование и ключевые сооружения

11 марта 2026, 15:00, ИА Амител

Восстановительные работы на сетях водоснабжения / Фото: Владимир Вдовин

Барнаульский водоканал в этом году направит свыше 425 млн рублей на капитальный ремонт и техобслуживание коммунальной инфраструктуры. Средства заложены в производственной программе предприятия. Специалисты проведут плановые и восстановительные работы на сетях и инженерных сооружениях.

Обновление водопровода

В текущем году обновят около 15 км инженерных коммуникаций. В план включили капремонт 5,2 км водопроводных линий. Крупные работы запланированы на улице Кутузова, где обновят 750 м сетей. Еще один участок протяженностью 564 м приведут в порядок в поселке Казенная Заимка на улице Красивой. Ремонт также пройдет в переулке Ядринцева на отрезке от проспекта Строителей до улицы Молодежной. Здесь специалисты заменят 392 м водопровода.

Отдельный блок работ коснется системы водоотведения. В городе проведут капитальный ремонт почти 700 м канализационных сетей. В том числе обновят участок длиной 393 м на улице Краевой.

Ремонт оборудования

Большую сумму из производственной программы — 285 млн рублей — направят на восстановление оборудования и важных инженерных объектов.

«Планируются текущий и капитальный ремонты насосного оборудования, запорной арматуры и зданий, а также чистка водоподводящих сооружений речных водозаборов и профилактическая промывка канализационных коллекторов. Отдельный блок работ посвящен восстановлению благоустройства после проведения аварийных работ», — сказал директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.

И добавил, что производственная программа на 2026 год включает около 80 мероприятий, направленных на поддержание стабильной и надежной работы систем водоснабжения и водоотведения для абонентов.

Параллельно предприятие продолжит реализацию крупных инвестпроектов. Речь идет о модернизации очистных сооружений и реконструкции магистральных коллекторов. На эти цели по инвестиционной программе направят еще более 1,14 млрд рублей.