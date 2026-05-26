"Шансы минимальные". Поисковики объяснили, почему будет сложно найти Усольцевых после зимы

Учитывая, что полноценные поиски возобновятся только в середине июня

26 мая 2026, 13:43, ИА Амител

Семья Усольцевых / Фото: "Аргументы и факты"

Надежды на счастливый исход поиска семьи Усольцевых тают вместе со снегом, рассказал aif.ru красноярский гид Алексей Исиченко. И причина не только в восьми месяцах ожидания, но и в убийственном ландшафте.

Напомним, семья из трех человек исчезла 28 сентября 2025 года во время похода к скале Буратинка в Красноярском крае, и, несмотря на масштабные поиски, их следов до сих пор не обнаружено.

«Территория слишком большая, и это не равнина: сплошные подъемы и спуски, овраги, разломы, постоянные перепады высоты. Даже если знать направление, проверить каждый метр практически нереально», — отметил Исиченко.

И за зиму рельеф мог измениться до неузнаваемости. За это время тела погибших могло серьезно завалить или сместить. Упавшие деревья, ветки и небольшие оползни превратили тайгу в естественный склеп.

Как указал Исиченко, полноценные поиски пешими группами начнутся не раньше середины июня, поскольку в месте, где пропала семья, еще полно снега. Решение о начале масштабных поисков с привлечением большого количества добровольцев будет принято только после стабилизации погодной обстановки и анализа данных с автономных разведгрупп.

Ранее сообщалось, что супруги могли инсценировать исчезновение и покинуть страну.