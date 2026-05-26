"Шансы минимальные". Поисковики объяснили, почему будет сложно найти Усольцевых после зимы
Учитывая, что полноценные поиски возобновятся только в середине июня
26 мая 2026, 13:43, ИА Амител
Надежды на счастливый исход поиска семьи Усольцевых тают вместе со снегом, рассказал aif.ru красноярский гид Алексей Исиченко. И причина не только в восьми месяцах ожидания, но и в убийственном ландшафте.
Напомним, семья из трех человек исчезла 28 сентября 2025 года во время похода к скале Буратинка в Красноярском крае, и, несмотря на масштабные поиски, их следов до сих пор не обнаружено.
«Территория слишком большая, и это не равнина: сплошные подъемы и спуски, овраги, разломы, постоянные перепады высоты. Даже если знать направление, проверить каждый метр практически нереально», — отметил Исиченко.
И за зиму рельеф мог измениться до неузнаваемости. За это время тела погибших могло серьезно завалить или сместить. Упавшие деревья, ветки и небольшие оползни превратили тайгу в естественный склеп.
Как указал Исиченко, полноценные поиски пешими группами начнутся не раньше середины июня, поскольку в месте, где пропала семья, еще полно снега. Решение о начале масштабных поисков с привлечением большого количества добровольцев будет принято только после стабилизации погодной обстановки и анализа данных с автономных разведгрупп.
Ранее сообщалось, что супруги могли инсценировать исчезновение и покинуть страну.
14:03:33 26-05-2026
А зачем тратить наши деньги на поиски трупов?
14:13:33 26-05-2026
так еще год назад было всем ясно, что шансы минимальные.
вопрос-то только один - кто вам позволил бюджетные деньги так палить
14:45:50 26-05-2026
Что эта за семейка, которую до сих пор ищут??? Чем они так важны для общества? После зимы в тайге вероятность их найти близится к нулю.
14:49:13 26-05-2026
Гость (14:45:50 26-05-2026) Что эта за семейка, которую до сих пор ищут??? Чем они так в... Ну сам посуди. Такие люди просто так не пропадают. Вот и ищут и их, и то что при них было.
14:52:56 26-05-2026
Гость (14:49:13 26-05-2026) Ну сам посуди. Такие люди просто так не пропадают. Вот и ищу... Какие "ТАКИЕ"? Чем эта семейка знаменита?
08:13:03 27-05-2026
Эта музыка будет вечной