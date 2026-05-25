В Красноярском крае спасатели возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых

За два дня обследовано 13 квадратных километров горно-таежной местности

25 мая 2026, 12:41, ИА Амител

Поиски Усольцевых / Фото: КГКУ "Спасатель"

Спасатели Красноярского края вновь выехали на поиски семьи Усольцевых, исчезнувшей в Кутурчинском Белогорье в сентябре прошлого года. Поиски проходят с 23 по 26 мая, сообщили в группе КГКУ "Спасатель" во "ВКонтакте".

В операции задействованы пять человек и четыре единицы техники. 23 мая спасатели обследовали 6 квадратных километров лесного массива, а 24 мая — еще 7 квадратных километров горно-таежной местности за скалами Буратинка и Мальвинка.