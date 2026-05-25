В Красноярском крае спасатели возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых
За два дня обследовано 13 квадратных километров горно-таежной местности
25 мая 2026, 12:41, ИА Амител
Спасатели Красноярского края вновь выехали на поиски семьи Усольцевых, исчезнувшей в Кутурчинском Белогорье в сентябре прошлого года. Поиски проходят с 23 по 26 мая, сообщили в группе КГКУ "Спасатель" во "ВКонтакте".
В операции задействованы пять человек и четыре единицы техники. 23 мая спасатели обследовали 6 квадратных километров лесного массива, а 24 мая — еще 7 квадратных километров горно-таежной местности за скалами Буратинка и Мальвинка.
«Кроме этого, краевые спасатели провели заброску представителей Следственного комитета и добровольцев поискового отряда "ЛизаАлерт" к местам проведения поисковых работ», — уточнили в ведомстве.
12:45:27 25-05-2026
за чей счет поиски?
12:48:48 25-05-2026
А когда эти потеряшки "пропали"? И почему к ним столько внимания?
13:11:20 25-05-2026
Гость (12:48:48 25-05-2026) А когда эти потеряшки "пропали"? И почему к ним столько вним... когда нету новостей - чего кидать в ленту?
13:12:18 25-05-2026
Гость (12:48:48 25-05-2026) А когда эти потеряшки "пропали"? И почему к ним столько вним... скоро уже будет юбилей их пропажи.
а внимание к ним оттого, чтобы на другое меньше обращали внимание.
сериал о Симоньян, Усольцевых, как отдыхают звёзды и об их купальниках смотрите завтра.
14:01:15 25-05-2026
найди отличия. (13:12:18 25-05-2026) скоро уже будет юбилей их пропажи.а внимание к ним оттог... про Боню продолжения желаем!
14:04:15 25-05-2026
найди отличия. (13:12:18 25-05-2026) скоро уже будет юбилей их пропажи.а внимание к ним оттог... нужна битва экстрасенсов на тему "какие звери сьели туристов"
14:06:54 25-05-2026
найди отличия. (13:12:18 25-05-2026) скоро уже будет юбилей их пропажи.а внимание к ним оттог...
У кого внимание то? У "ищут пожарные, ищет милиция"? К амику вопросов нет. Для них это дополнительный инфоповод. Почему дело о пропавших еще не закрыто и постоянно тратятся материальные ресурсы? Чем эти потеряшки так важны?
18:26:46 25-05-2026
Гость (14:06:54 25-05-2026) У кого внимание то? У "ищут пожарные, ищет милиция"? К а... Чтобы найти и наказать того, кто их завалил; либо чтобы найти и наказать их самих, если они свалили.
21:24:48 25-05-2026
Гость (18:26:46 25-05-2026) Чтобы найти и наказать того, кто их завалил; либо чтобы найт...
Что из себя Усольцевы представляют, что их столько времени ищут??
13:17:12 25-05-2026
Гость (12:48:48 25-05-2026) А когда эти потеряшки "пропали"? И почему к ним столько вним... Что-то хотят найти, чтобы кого-то посадить, видимо.
14:04:16 25-05-2026
Гость (13:17:12 25-05-2026) Что-то хотят найти, чтобы кого-то посадить, видимо. ... как их посадить-то, они уже давно переварены?
14:38:37 25-05-2026
Гость (13:17:12 25-05-2026) Что-то хотят найти, чтобы кого-то посадить, видимо. ... Не, чтобы что то запретить))
13:59:36 25-05-2026
А когда будут вновь спасать альпинистку Наговицыну, которую спасали в прошлом году?
14:10:31 25-05-2026
как-то спасатели на выходных решили поискать? 5 человек и 4 единицы техники? что-то на спасательную операцию не похоже.
15:22:28 25-05-2026
Гость (14:10:31 25-05-2026) как-то спасатели на выходных решили поискать? 5 человек и 4 ... Ага, и обследовали 6 кв.км. А это, так-то, 6 миллионов квадратных метров.
Если, предположить, что мама и ребенок упали в воду, а отец кинулся спасать и все утонули, то косточки давно на дне реки, никогда их не найдут. Ну или искать в сентябре-октябре, когда уровень воды минимальный.