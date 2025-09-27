Скончался журналист Дмитрий Сараев, пострадавший при теракте в "Крокусе"

Он боролся за жизнь полтора года

Умер журналист, продюсер и активист Звездного городка Московской области Дмитрий Сараев. Полтора года назад он пострадал при теракте в "Крокусе". Об этом сообщает РИА Новости.

Глава городского округа Звездный городок Евгений Баришевский вспомнил о Сараеве как о ярком, искреннем и добром человеке:

«Большая утрата для Звездного городка. Не стало журналиста, продюсера, организатора культурно-массовых музыкальных программ и проектов, общественного активиста Звездного городка Дмитрия Ильича Сараева. Яркий, искренний, добрый. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», – написал он в своем Telegram-канале.

Как уточняет Telegram-канал "112", журналисту было 53 года. В марте 2024-го террористы выстрелили ему в спину в "Крокус Сити Холле". По данным источника, Сараев долго лечился, ему провели больше пяти операций.

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь по людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек.



Сейчас на скамье подсудимых находятся 19 человек. 13 из них обвиняют непосредственно в терроризме, остальных – в содействии террористической деятельности.