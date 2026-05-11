Соотечественники стали чаще возвращаться в Россию
В МИД заявили о четырехкратном росте числа репатриантов
11 мая 2026, 10:38, ИА Амител
В 2025 году в Россию по программе репатриации въехало в четыре раза больше соотечественников, чем годом ранее. Об этом ТАСС сообщил директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко.
«Еще одна тенденция — рост числа переселенцев из стран с недружественными России политическими режимами. В основном это граждане ФРГ, Латвии, Эстонии, Украины, Литвы, Канады и США», — заявил дипломат.
Как отметил Овечко, законодательство в миграционной сфере совершенствуется. Наиболее важной мерой в этой области он назвал введение с 1 января 2024 года института репатриации. Для тех, кто участвует в этой программе, предусматриваются различные льготы и меры социальной поддержки.
При этом дипломат указал, что государство повышает качество отбора кандидатов через обязательное тестирование на знание русского языка, но вместе с тем предлагает упрощенные схемы получения вида на жительство для граждан отдельных стран — например, Казахстана.
За все время работы госпрограммы переселения — с 2007 по 2025 год — в РФ переехало более 1,25 млн человек, сейчас география расселения охватывает практически все регионы страны, рассказал глава департамента. «Мы рады принимать наших единомышленников. Стараемся создавать условия, чтобы возвращение к родным берегам проходило комфортно», — сказал он.
10:40:20 11-05-2026
В родную гавань...
12:22:18 11-05-2026
вообще-то это уже года 4-5 как началось!...
в сети полно видео как они рассказывают как там и как здесь, и почему решили вернуться...!
14:40:46 11-05-2026
Бываю в Германии, за последние 10 лет там стало хуже, ну прям заметно хуже. Здесь в России мы о многих вещах просто не задумываемся, у нас их нет, мы не можем их лешится, чтобы стало хуже. Например, приезжала дочь с маленьким ребёнком из Германии в Бийск. Она не могла в Бийске с коляской зайти в автобус, там же заезжаешь как по ровному в автобус, трамвай, метро, аптеку, магазин, даже не замечая трудностей. Нужно было переодеть ребёнка, зашли в торговый центр "Воскресенье", на первом этаже есть комната "матери и ребёнка", комната закрыта, я пошёл искать ключ, от меня администарция пряталась, мы так и не попали туда. Потом я выяснил, что это помещение используется как подсобка для тряпок, швабр...
Так что каждый решает где хуже, где лучше. И при переезде в Россию немцы (Российские немцы, переселенцы, поздние переселенцы) гражданства Генмании не лишаются. А пособие там 630 евро, минимальная пенсия (даже если ты там совсем не работал) 630 евро + оплата аренды жилья и коммуналки, или 1300 евро без аренды, на усмотрение пенсионера. Сын там работает в институте, научный сотрудник, получает за вычетом налогов 5т. евро, в России в Томске его сократили - не нужен. Я могу переехать в Германию на ПМЖ, но здесь мне комфортней, пока комфортней. Но гулять негде, маты, всюду всюду маты: улица, парки, детская площадки... Дети не понимают, что матерятся, они просто так разговаривают... Как раздражители наберут критическую массу - уеду, хотя там другая среда, лучше но не привычней.
18:42:30 11-05-2026
Гость (14:40:46 11-05-2026) Бываю в Германии, за последние 10 лет там стало хуже, ну пря... К матам еще вандализм, ломают все, как будто живут последний день
20:52:34 11-05-2026
Гость (18:42:30 11-05-2026) К матам еще вандализм, ломают все, как будто живут последний... к вандализму беззубая полисия,сложность привлечения за вандализм и смешные наказания
20:32:29 11-05-2026
Гость (14:40:46 11-05-2026) Бываю в Германии, за последние 10 лет там стало хуже, ну пря... Если ТАМ ТАК хорошо, то что же вы страдаете тут? Или не всё в жизни решают 630 евро?
10:39:39 12-05-2026
Гость (14:40:46 11-05-2026) Бываю в Германии, за последние 10 лет там стало хуже, ну пря...
нато готовится к войне включая германию
- расширены основные магистрали и мосты под тяжелые такнки
- больница переделываются в госпиталя для приема большого числа раненых
- франция размещает ядерное оружие в германии и польше - площадки запуска по Москве ядерных ракет уже строятся полным хордом
- вводятся законы о мобилизации и закрытии границ. Германия уже приняла закон о запрете пересечения границы на выезд без разрешения военной комендатуры с 01-01-2027
- населению комендатуры раздают методички о действии при ядерном ударе. В германии введены законы об обязательном наличии дома 6 литров воды на человека и нормах запасов на человека - уже полиция ходит проверяет и штрафует если нету
- и так далее я еще могу вам 101 пункт привести
поэтому вы и приехали сюда потому что знаете что в случае реальной заварухи детям там будет не выжить. Это вообще без вариантов. европа сильно маленькая по площади и сильно перенаселенная по численности
17:54:24 11-05-2026
Почему я только слышу об этих люлях в новостях, но не вижу вокруг? 🤔 Или Алтайский край слишком ужасен для тех, кто вкусил прелести европейской жизни?
11:41:46 12-05-2026
Гость (17:54:24 11-05-2026) Почему я только слышу об этих люлях в новостях, но не вижу в... Тоже ни одного не знаю. По телевизору видел парочку. Все. Все знакомые и родственники, кто уехал - даже не думают об этом. Старшему поколению сложно, их потомки ассемелировались и вообще не чуствуют связи с Россией. И вопрос: "предусматриваются различные льготы и меры социальной поддержки". А я чем хуже?
18:38:33 11-05-2026
Лучше чем азиаты.
21:36:24 11-05-2026
Каждому своё.
13:25:58 12-05-2026
Латвии, Эстонии, Украины, Литвы... Остатки русских оттуда уезжают. Верно. А из развитых стран- в упёр не наблюдаю. Два- три человека- меньше, чем не показатель. Лучше посчитайте, сколько родственников властьимущих живет за бугром .