Соотечественники стали чаще возвращаться в Россию

В МИД заявили о четырехкратном росте числа репатриантов

11 мая 2026, 10:38, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

В 2025 году в Россию по программе репатриации въехало в четыре раза больше соотечественников, чем годом ранее. Об этом ТАСС сообщил директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко.

«Еще одна тенденция — рост числа переселенцев из стран с недружественными России политическими режимами. В основном это граждане ФРГ, Латвии, Эстонии, Украины, Литвы, Канады и США», — заявил дипломат.

Как отметил Овечко, законодательство в миграционной сфере совершенствуется. Наиболее важной мерой в этой области он назвал введение с 1 января 2024 года института репатриации. Для тех, кто участвует в этой программе, предусматриваются различные льготы и меры социальной поддержки.

При этом дипломат указал, что государство повышает качество отбора кандидатов через обязательное тестирование на знание русского языка, но вместе с тем предлагает упрощенные схемы получения вида на жительство для граждан отдельных стран — например, Казахстана.

За все время работы госпрограммы переселения — с 2007 по 2025 год — в РФ переехало более 1,25 млн человек, сейчас география расселения охватывает практически все регионы страны, рассказал глава департамента. «Мы рады принимать наших единомышленников. Стараемся создавать условия, чтобы возвращение к родным берегам проходило комфортно», — сказал он.