МИД: Запад строит новый "железный занавес" в отношениях с Россией
Сегодняшний "железный занавес" — это не просто идеологический барьер, а комплексная система ограничений
04 мая 2026, 15:00, ИА Амител
Западные страны инициируют формирование нового "железного занавеса" в контексте своих отношений с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Артем Булатов.
Булатов акцентировал внимание на том, что западные государства проявляют неразумную настойчивость в стремлении окончательно разорвать исторически сложившиеся социально-экономические, торговые и культурные связи в регионе.
«Текущая ситуация в Балтийском регионе является отражением более широкой геополитической обстановки в Европе, обусловленной курсом НАТО и Европейского Союза на систематическую конфронтацию с РФ», - подчеркнул дипломат.
Он отметил, что деструктивные действия бывших партнеров России привели к деградации ключевых механизмов многостороннего регионального сотрудничества, таких как Совет государств Балтийского моря и Совет Баренцева/Евроарктического региона.
Булатов выразил мнение, что выход России из этих структур был неизбежным в сложившихся условиях, что привело к утрате их функционального значения и превратило их в маргинальные инструменты антироссийской политики НАТО и Европейского Союза.
Ранее сообщалось, что в Госдуме обсудят закон о борьбе с искажением исторической правды.
15:38:10 04-05-2026
Железный занавес сразу упадет как только мы снова начнем им поставлять почти на халяву ресурсы. Помните эти сильно льготные поставки газа в Прибалтику. Украину. Все из за газа. РФ в качестве репараций должно в теории отдать все Европе за этого и начался весь сыр бор. А там нацизм или как Говорят Европейцы все угрозы все это полная чушь. Им нужны наши ресурсы желательно бесплатно. Из за этого все и началось ещё в нулевых. Они и не скрывают что наши ресурсы должны принадлежать им. И нитку Северного потока оставили .Что не взорвали то? Получать хотят бесплатно газ.
15:57:35 04-05-2026
Знаток (15:38:10 04-05-2026) Железный занавес сразу упадет как только мы снова начнем им ...
с нашей стороны тоже занавес опускается.
17:29:16 04-05-2026
Знаток (15:38:10 04-05-2026) Железный занавес сразу упадет как только мы снова начнем им ... ну а Китай и Индия у нас их задорого берут что ли? А ты реально думаешь, что им интересен наш внутренний мир? А вот нам машины, станки интересны... Своё не получается, Китай? Ну так ему тоже наши ресурсы нужны за копейки - или это другое?
12:10:20 05-05-2026
Гость (17:29:16 04-05-2026) ну а Китай и Индия у нас их задорого берут что ли? А ты реал...
какие машины- станки? они давно все на восток передали, в европе ничего нет. вы видели их автозаводы? это цех по сборке машин, запчасти которых производит азия. знаток блин
17:38:27 04-05-2026
Знаток (15:38:10 04-05-2026) Железный занавес сразу упадет как только мы снова начнем им ...
Боже мой... Это что за бред? Ты зачем себя знатоком подписываешь? Подписывай сразу Наполеоном! Почему такие люди не в клинике для душевнобольных? Почему они свободно расхаживают по улицам?
22:51:05 04-05-2026
Знаток (15:38:10 04-05-2026) Железный занавес сразу упадет как только мы снова начнем им ...
И что? В нулевые мы жили намного лучше чем сейчас. Так что лично я только ЗА продажу ресурсов в Европу. Все равно за 10 лет всем стало понятно, что политика импортозамещения высокотехнологичной продукции провалилась.
15:59:38 04-05-2026
А нам интернет тоже Запад блочит?
16:06:52 04-05-2026
Гость (15:59:38 04-05-2026) А нам интернет тоже Запад блочит?... ну вообще-то , ДА !
16:38:15 04-05-2026
Шинник (16:06:52 04-05-2026) ну вообще-то , ДА !... И youtube тоже ? И discord?
18:31:06 04-05-2026
Шинник (16:06:52 04-05-2026) ну вообще-то , ДА !... Ваше «ДА» это ответ на другой вопрос
16:31:46 04-05-2026
Гость (15:59:38 04-05-2026) А нам интернет тоже Запад блочит?...
Да, серверы устарели их не хотят менять поэтому ютупка тормозит - объясняли же
16:38:46 04-05-2026
Гость (16:31:46 04-05-2026) Да, серверы устарели их не хотят менять поэтому ютупка т... Надеюсь это был сарказм
03:24:27 05-05-2026
Вы наверняка все молоды и ничего не знаете или не помните про газовый кризис 2008 года. Когда Украина много воровала газ. Россия перекрывала. Вы так же не следили за судьбой газовых потоков первого и второго. Сколько там было условий от Европы. Но вы не можете не знать про факт. Который уже замусолили буквально. Когда в 2014 во время майдана Янукович уже отказался от всего и все подписал. На следующий день все равно свергли правительство и развязали конфликт. Дальше он только тел и разгорался. И все из за газа. Всего лишь навсего. За счёт чего по вашему Европа жить то будет. Колоний нет. По индустриализации страны второго и третьего мира уже давно догнали. Только в очередной раз кого нибудь ограбить. Можете здесь сколько угодно минусовать. Критиковать. Мне все равно. Нравится вам этот бардак идеологий. Да ради бога. Но там всего лишь бизнес и ничего личного.
07:01:23 05-05-2026
Знаток (03:24:27 05-05-2026) Вы наверняка все молоды и ничего не знаете или не помните пр... Знаток? А написал галимую дурь.
08:33:13 05-05-2026
Гость (07:01:23 05-05-2026) Знаток? А написал галимую дурь.... Капитализм - это эксплуатация и грабёж?Не может быть ))))
PS Эксплуатация в экономике — это использование людей, объектов, природных ресурсов (воды, нефти, газа)