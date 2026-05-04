Сегодняшний "железный занавес" — это не просто идеологический барьер, а комплексная система ограничений

04 мая 2026, 15:00, ИА Амител

Кремль / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Западные страны инициируют формирование нового "железного занавеса" в контексте своих отношений с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Артем Булатов.

Булатов акцентировал внимание на том, что западные государства проявляют неразумную настойчивость в стремлении окончательно разорвать исторически сложившиеся социально-экономические, торговые и культурные связи в регионе.

«Текущая ситуация в Балтийском регионе является отражением более широкой геополитической обстановки в Европе, обусловленной курсом НАТО и Европейского Союза на систематическую конфронтацию с РФ», - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что деструктивные действия бывших партнеров России привели к деградации ключевых механизмов многостороннего регионального сотрудничества, таких как Совет государств Балтийского моря и Совет Баренцева/Евроарктического региона.

Булатов выразил мнение, что выход России из этих структур был неизбежным в сложившихся условиях, что привело к утрате их функционального значения и превратило их в маргинальные инструменты антироссийской политики НАТО и Европейского Союза.

