В Барнауле трансформаторные подстанции превратят в патриотические арт-объекты

Преображение подстанций проводится в Барнауле уже второй год подряд

26 мая 2026, 18:43, ИА Амител

Мурал на одной из подстанций / Фото предоставлено пресс-службой БГЭС

В Барнауле продолжается масштабный проект по оформлению трансформаторных подстанций, который реализует АО "Барнаульская горэлектросеть" совместно с ООО "Барнаульская сетевая компания".

Мурал на одной из подстанций / Фото предоставлено пресс-службой БГЭС

Как сообщили в пресс-службе БГЭС, в Барнауле ко Дню России (12 июня) появится восемь новых стрит-арт-локаций, над которыми работают известные алтайские мастера Евгений Алехин и Анатолий Капитонов.



В компании отмечают, что в этот раз основными сюжетами муралов станут единство культур и портреты исторических защитников Родины — Минина и Пожарского. Напомним, 2026 год объявлен президентом РФ Годом единства народов России.

Мурал на одной из подстанций / Фото предоставлено пресс-службой БГЭС

«Профессиональные граффити наносятся поверх серых стен не только ради эстетики. Этот проект стал важным вкладом в комплексное благоустройство Барнаула. Яркие арт-объекты превратят технические строения в новые городские достопримечательности», — подчеркивают в пресс-службе БГЭС.

Напомним, преображение подстанций проводится в Барнауле уже второй год подряд. В 2025 году к юбилею Победы в Великой Отечественной войне БГЭС нанесли граффити на десять трансформаторных подстанций во всех районах Барнаула.