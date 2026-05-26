В Барнауле трансформаторные подстанции превратят в патриотические арт-объекты
Преображение подстанций проводится в Барнауле уже второй год подряд
26 мая 2026, 18:43, ИА Амител
В Барнауле продолжается масштабный проект по оформлению трансформаторных подстанций, который реализует АО "Барнаульская горэлектросеть" совместно с ООО "Барнаульская сетевая компания".
Как сообщили в пресс-службе БГЭС, в Барнауле ко Дню России (12 июня) появится восемь новых стрит-арт-локаций, над которыми работают известные алтайские мастера Евгений Алехин и Анатолий Капитонов.
В компании отмечают, что в этот раз основными сюжетами муралов станут единство культур и портреты исторических защитников Родины — Минина и Пожарского. Напомним, 2026 год объявлен президентом РФ Годом единства народов России.
«Профессиональные граффити наносятся поверх серых стен не только ради эстетики. Этот проект стал важным вкладом в комплексное благоустройство Барнаула. Яркие арт-объекты превратят технические строения в новые городские достопримечательности», — подчеркивают в пресс-службе БГЭС.
Напомним, преображение подстанций проводится в Барнауле уже второй год подряд. В 2025 году к юбилею Победы в Великой Отечественной войне БГЭС нанесли граффити на десять трансформаторных подстанций во всех районах Барнаула.
23:33:40 26-05-2026
Организаторы молодцы, хорошая задумка!
06:40:00 27-05-2026
Молодци!
13:30:52 27-05-2026
Вообще-то их было трое- Князь Трубецкой, Минин и Пожарский, но из-за благородного происхождения в совке было не принято упоминать князя, сейчас-то почему замалчивают.