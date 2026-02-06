Стендаперу Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет из-за критики СВО
В собственности комика находится имущество в РФ общей стоимостью более 60 млн рублей
06 февраля 2026, 16:05, ИА Амител
Казахстанскому стендап-комику Нурлану Сабурову отказали во въезде в Россию. Об этом сообщили корреспонденты НТВ, информация также опубликована в Telegram-канале телеканала.
По данным издания, Сабуров ночью прилетел рейсом из Дубая во Внуково, где пограничники вручили ему официальный документ о запрете въезда в Россию. Решение, как утверждается, принято по соображениям национальной безопасности.
Предварительно речь идет о запрете сроком на 50 лет. В материалах указывается, что основанием стали антироссийские высказывания артиста и критика специальной военной операции, а также соображения, связанные с соблюдением законодательства и защитой традиционных духовно-нравственных ценностей.
Кроме того, по имеющейся информации, Сабурову вменяют возможную легализацию денежных средств, полученных на территории России, с использованием услуг третьих лиц. Также отмечается, что в собственности комика находится имущество в РФ общей стоимостью более 60 миллионов рублей.
18:36:10 06-02-2026
А кто это?
19:10:43 06-02-2026
гость (18:36:10 06-02-2026) А кто это? ... еще и конфисковать не мешало непосильно нажитое
00:36:42 07-02-2026
гость (18:36:10 06-02-2026) А кто это? ... Не делай вид что не знаешь
07:02:46 08-02-2026
гость (18:36:10 06-02-2026) А кто это? ... Аналогичный вопрос хотел задать? А кто это?Чем знаменит? Теперь понял -"новое искусство".