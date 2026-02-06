НОВОСТИКультура

Стендаперу Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет из-за критики СВО

В собственности комика находится имущество в РФ общей стоимостью более 60 млн рублей

06 февраля 2026, 16:05, ИА Амител

Нурлан Сабуров / Фото: соцсети комика
Нурлан Сабуров / Фото: соцсети комика

Казахстанскому стендап-комику Нурлану Сабурову отказали во въезде в Россию. Об этом сообщили корреспонденты НТВ, информация также опубликована в Telegram-канале телеканала.

По данным издания, Сабуров ночью прилетел рейсом из Дубая во Внуково, где пограничники вручили ему официальный документ о запрете въезда в Россию. Решение, как утверждается, принято по соображениям национальной безопасности.

Предварительно речь идет о запрете сроком на 50 лет. В материалах указывается, что основанием стали антироссийские высказывания артиста и критика специальной военной операции, а также соображения, связанные с соблюдением законодательства и защитой традиционных духовно-нравственных ценностей.

Кроме того, по имеющейся информации, Сабурову вменяют возможную легализацию денежных средств, полученных на территории России, с использованием услуг третьих лиц. Также отмечается, что в собственности комика находится имущество в РФ общей стоимостью более 60 миллионов рублей.

Мигранты на стройке / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Депутат назвал главные условия для въезда в Россию мигрантов-рабочих

Как отметил парламентарий, иностранцы должны соблюдать несколько главных правил
НОВОСТИПолитика

СВО Знаменитости

Комментарии 4

Avatar Picture
гость

18:36:10 06-02-2026

А кто это?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:10:43 06-02-2026

гость (18:36:10 06-02-2026) А кто это? ... еще и конфисковать не мешало непосильно нажитое

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:36:42 07-02-2026

гость (18:36:10 06-02-2026) А кто это? ... Не делай вид что не знаешь

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:02:46 08-02-2026

гость (18:36:10 06-02-2026) А кто это? ... Аналогичный вопрос хотел задать? А кто это?Чем знаменит? Теперь понял -"новое искусство".

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров