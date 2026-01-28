Депутат назвал главные условия для въезда в Россию мигрантов-рабочих

Как отметил парламентарий, иностранцы должны соблюдать несколько главных правил

28 января 2026, 14:50, ИА Амител

Мигранты на стройке / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В России выступили с инициативой ужесточить миграционное законодательство. Свои идеи в этой сфере озвучил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, многие мигранты используют официальное трудоустройство лишь как формальный повод для получения документов. Сразу после оформления патента они увольняются и уходят в "серый" сектор экономики. Парламентарий назвал текущую ситуацию патовой и призвал законодательно "замуровать" возможности для подобных маневров.

Слова Слуцкого прокомментировал и депутат от "Справедливой России" в Новосибирской области. В беседе с корреспондентом Om1 Новосибирск Александр Аксененко сообщил, что, согласно информации в СМИ, в РФ с начала 2027 года и до конца 2029 года планируется запуск пилотного проекта по организованному привлечению на работу иностранных граждан и лиц без гражданства. Данный эксперимент под контролем МВД охватит все регионы России, за исключением Москвы и Московской области.

Александр Аксененко также выделил три ключевых требования, которые фракция считает необходимыми для успешной реализации нового подхода.

Первое — партия убеждена, что иностранные работники должны приезжать в Россию без большого количества родственников, создающих чрезмерную нагрузку на социальное обеспечение страны. Схема должна быть такой: приехал, отработал и уехал.

Второе — ЛДПР предлагает заменить существующую систему патентов, которая уже устарела, привязкой работников, прибывших по государственному оргнабору, к конкретному работодателю.

И, наконец, третье — работодатель должен контролировать поведение иностранного сотрудника на территории РФ во время действия контракта и нести солидарную ответственность за его противоправные нарушения, если таковые будут совершены.