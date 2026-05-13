"Стыдно за медицину". Мясников осудил российскую практику лечения одного заболевания
Врач возмутился распространенной практике назначения терапии при обнаружении эрозии шейки матки
13 мая 2026, 14:59, ИА Амител
В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" врач общей практики и телеведущий Александр Мясников заявил, что ему стыдно за российскую медицину в одном вопросе. Выпуск передачи доступен на платформе "Смотрим".
Специалист обратил внимание на распространенную в среде российских врачей практику обязательного лечения эрозии шейки матки. Мясников подчеркнул, что зачастую такое состояние — не болезнь, а вариант нормы.
«Это же стыдно, за медицину нашу стыдно. Доктора, ну стыдно! Ты лечишь эрозию по факту ее обнаружения? Ты неграмотный врач», — возмутился Мясников.
Врач уточнил, что назначать лечение в подобных случаях нужно лишь в редких ситуациях — например, если у женщины началось кровотечение или появились иные симптомы, угрожающие жизни. Ранее врач Мясников объяснил, почему пиво может привести к смерти.
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