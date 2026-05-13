"Стыдно за медицину". Мясников осудил российскую практику лечения одного заболевания

Врач возмутился распространенной практике назначения терапии при обнаружении эрозии шейки матки

13 мая 2026, 14:59, ИА Амител

Медик, врач / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" врач общей практики и телеведущий Александр Мясников заявил, что ему стыдно за российскую медицину в одном вопросе. Выпуск передачи доступен на платформе "Смотрим".

Специалист обратил внимание на распространенную в среде российских врачей практику обязательного лечения эрозии шейки матки. Мясников подчеркнул, что зачастую такое состояние — не болезнь, а вариант нормы.

«Это же стыдно, за медицину нашу стыдно. Доктора, ну стыдно! Ты лечишь эрозию по факту ее обнаружения? Ты неграмотный врач», — возмутился Мясников.

Врач уточнил, что назначать лечение в подобных случаях нужно лишь в редких ситуациях — например, если у женщины началось кровотечение или появились иные симптомы, угрожающие жизни. Ранее врач Мясников объяснил, почему пиво может привести к смерти.



