Такой день. Страшная авария на федеральной трассе и обновленная буква Z

О главных событиях за 7 июня

07 июня 2026, 23:38, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Шелаболихинском районе полиция опровергла информацию о том, что водитель, сбивший девятилетнюю велосипедистку, ранее якобы наезжал на детей и избегал ответственности. ДТП произошло вечером 3 июня около 20:00 в селе Шелаболиха. По предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля ВАЗ-21140 двигался по улице Кирова в направлении улицы Кирпичной и в какой-то момент совершил наезд на девятилетнюю девочку, ехавшую на велосипеде. В результате аварии ребенок получил легкие травмы.

В Алтайском крае вновь выросла активность клещей. За последнюю неделю от укусов пострадали 817 человек, что более чем на 200 случаев превышает показатель предыдущей недели, когда за медицинской помощью обратились 595 жителей региона.

В Шебалинском районе днем 5 июня произошел пожар на мосту через реку Сему. Возгорание произошло в селе Черга. Огонь охватил небольшую часть мостового сооружения. Площадь пожара составила 1,5 кв. метра.

В Алтайский край не пропустили крупную партию сыра из Казахстана. Из-за нарушений ветеринарного законодательства ввоз 20 тонн продукции был запрещен. Нарушения выявили специалисты при оформлении груза на пункте пропуска "Рубцовский". Речь идет о партии нежирного сыра для плавления.

В Калманском районе произошло смертельное ДТП с участием грузовика. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля. По предварительным данным, происшествие случилось около 14:15 на федеральной трассе А-322 Барнаул — Рубцовск — граница Казахстана. Во время движения водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом MAN с прицепом, за рулем которого находился 58-летний мужчина.

В Барнауле завершили обновление буквы Z и надписи "#МЫВМЕСТЕ" на террасных склонах Нагорного парка. Работы удалось выполнить на неделю раньше запланированного срока. Подрядчиком выступил индивидуальный предприниматель из Кемерова. В ходе работ были изготовлены и смонтированы новые баннерные элементы, заменены металлоконструкции, а также модернизирована светодиодная подсветка.