В Барнауле обновили крупную букву Z на территории Нагорного парка

Символ появился на склоне общественного пространства в 2022 году

07 июня 2026, 18:33, ИА Амител

Обновленная буква Z / Фото: barnaul.org

В Барнауле завершили обновление буквы Z и надписи "#МЫВМЕСТЕ" на террасных склонах Нагорного парка. Работы удалось выполнить на неделю раньше запланированного срока, сообщили в городской администрации.

Обновление объекта началось 26 мая. Подрядчиком выступил индивидуальный предприниматель из Кемерова. В ходе работ были изготовлены и смонтированы новые баннерные элементы, заменены металлоконструкции, а также модернизирована светодиодная подсветка.

Изначально завершить работы планировалось к 12 июня, однако подрядчик справился с поставленной задачей на семь дней раньше.

Напомним, буква Z появилась на склоне Нагорного парка в 2022 году. Она является частью композиции с надписью "#МЫВМЕСТЕ"