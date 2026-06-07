В Барнауле обновили крупную букву Z на территории Нагорного парка
Символ появился на склоне общественного пространства в 2022 году
07 июня 2026, 18:33, ИА Амител
В Барнауле завершили обновление буквы Z и надписи "#МЫВМЕСТЕ" на террасных склонах Нагорного парка. Работы удалось выполнить на неделю раньше запланированного срока, сообщили в городской администрации.
Обновление объекта началось 26 мая. Подрядчиком выступил индивидуальный предприниматель из Кемерова. В ходе работ были изготовлены и смонтированы новые баннерные элементы, заменены металлоконструкции, а также модернизирована светодиодная подсветка.
Изначально завершить работы планировалось к 12 июня, однако подрядчик справился с поставленной задачей на семь дней раньше.
Напомним, буква Z появилась на склоне Нагорного парка в 2022 году. Она является частью композиции с надписью "#МЫВМЕСТЕ"
23:57:46 07-06-2026
Сумма контракта 2 млн рублей
07:21:58 08-06-2026
Дел других ведь нету. Медицина, образование, промышленность? Да не.. Обновим ка мы одну буковки за 2 мульта.
10:18:14 08-06-2026
Сама набережная облупленная и грязная
Ай да Воронков - хорошо дела делает