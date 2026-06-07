В Алтайском крае под колеса автомобиля попала девятилетняя девочка на велосипеде

Медицинскую помощь девочке оказали на месте происшествия

07 июня 2026, 09:36, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Шелаболихинском районе полиция опровергла информацию о том, что водитель, сбивший девятилетнюю велосипедистку, ранее якобы наезжал на детей и избегал ответственности.

Как сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю, ДТП произошло вечером 3 июня около 20:00 в селе Шелаболиха. По предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля ВАЗ-21140 двигался по улице Кирова в направлении улицы Кирпичной и в какой-то момент совершил наезд на девятилетнюю девочку, ехавшую на велосипеде.

В результате аварии ребенок получил легкие травмы. Медицинскую помощь девочке оказали на месте происшествия, госпитализация не потребовалась.

В отношении автомобилиста сотрудники полиции составили административные материалы по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью) и части 1 статьи 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей водителя в связи с ДТП).

После происшествия в социальных сетях появились сообщения, что водитель якобы скрылся с места аварии, а также что годом ранее он сбил троих детей и не понес наказания.

Однако в полиции заявили, что сведения о предыдущих наездах на детей не нашли подтверждения. По данным правоохранительных органов, информация о том, что мужчина ранее совершал подобные ДТП и избежал ответственности, не соответствует действительности.

Обстоятельства аварии продолжают устанавливать сотрудники Госавтоинспекции.