Более 800 пострадавших за неделю. В Алтайском крае вновь активизировались клещи

Специалисты продолжают фиксировать случаи заболеваний, передающихся через укусы клещей

07 июня 2026, 10:39, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Алтайском крае вновь выросла активность клещей. За последнюю неделю от укусов пострадали 817 человек, что более чем на 200 случаев превышает показатель предыдущей недели, когда за медицинской помощью обратились 595 жителей региона.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю, с начала эпидемического сезона, стартовавшего 27 марта, в крае зарегистрировано уже 4665 случаев присасывания клещей. Из них 1214 приходятся на жителей Барнаула.

Специалисты продолжают фиксировать случаи заболеваний, передающихся через укусы клещей. На сегодняшний день зарегистрировано 130 случаев с подозрением на сибирский клещевой тиф, в том числе у 14 детей. Кроме того, подозрение на иксодовый клещевой боррелиоз выявлено у 19 человек, включая шестерых детей. Еще у семи жителей края, среди которых один ребенок, зарегистрировано подозрение на клещевой энцефалит.

«При исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, в 18,5% клещей обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в 6,1% — вирус клещевого энцефалита. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей назначено профилактическое лечение», — сообщили в ведомстве.

Для снижения риска распространения инфекций в регионе продолжаются акарицидные обработки. На сегодняшний день обработано 2518,06 га парков, скверов, зеленых зон, территорий детских оздоровительных лагерей и кладбищ. Всего в этом сезоне планируется обработать 2590 га.

В Роспотребнадзоре напоминают, что при обнаружении присосавшегося клеща необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Специалисты оценят риск заражения и при необходимости назначат профилактические препараты или введение иммуноглобулина.

Экстренную профилактику иммуноглобулином рекомендуется проводить в течение 72 часов после укуса в случае подтвержденного заражения клеща вирусом клещевого энцефалита, а также непривитым гражданам или людям с нарушенным графиком вакцинации. Детям до 18 лет, не привитым от клещевого энцефалита, иммуноглобулин вводят независимо от результатов исследования клеща.

Ранее "Новые люди" предложили сделать вакцинацию от клещей бесплатной для всех жителей Алтайского края, в первую очередь — для малоимущих и пожилых. В партии подчеркнули, что край — регион с высоким риском заражения клещевым энцефалитом, ежегодно регистрируется тысячи случаев укусов.