Такой день. Землетрясение в Республике Алтай и апелляция такси "Максим"

О главных событиях региона за 10 декабря

10 декабря 2025, 23:55, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Такси "Максим" ждет документ с решением суда, в котором будет изложена суть запретов, чтобы ознакомиться и подать апелляционную жалобу, рассказали amic.ru в сервисе. В сообщении пресс-службы судов указывается, что иск был "о признании деятельности незаконной и запрете деятельности" такси и решением суда эти "заявленные требования удовлетворены в полном объеме".

В Барнауле из-за повреждения теплосети на улице Новоугольной в районе дома № 16а под ограничение теплоснабжения попали четыре многоквартирных двухэтажных дома и один частный, в которых проживают 94 человека. Первое повреждение произошло 9 декабря, в ходе аварийных работ бригадой было заменено 15 метров трубопровода, ночью 10 декабря теплоснабжение было восстановлено в полном объеме. Однако утром произошло повторное повреждение.

В Улаганском районе Республики Алтай 9 декабря произошло землетрясение магнитудой 4,9. Почувствовали толчки и бийчане, об этом они написали в Telegram-канале "Бийск 22". О сейсмособытии сообщили в ГУ МЧС по Республике Алтай. По данным ведомства, землетрясение случилось в 17:49, в 15 км на северо-запад от села Чибит Улаганского района.