Три человека оказались в больнице после жесткого ДТП на Алтае
Авария произошла неподалеку от села Мыюта
13 мая 2026, 07:14, ИА Амител
В Шебалинском районе днем 8 мая произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате столкновений в больницу с тяжелыми травмами доставили трех человек. Как сообщили в МВД Республики Алтай, авария произошла около 15:05 неподалеку от села Мыюта.
По предварительным данным, 64-летний житель села Шебалино, управлявший автомобилем Honda Fit, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Raum, за рулем которой находилась 61-летняя жительница Бийска.
Спустя несколько минут в стоявшую на проезжей части "Тойоту" врезался автомобиль "Лада Спутник" под управлением 38-летнего жителя Шебалино, который проезжал мимо места аварии.
В результате происшествия в Шебалинскую районную больницу госпитализировали трех человек с тяжелыми сочетанными травмами. Среди пострадавших — оба водителя иномарок, а также 67-летняя пассажирка "Тойоты", жительница Белокурихи.
По факту аварии проводится проверка. В полиции уточнили, что водитель "Лады" уже привлечен к административной ответственности за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.
10:26:33 13-05-2026
Опять выезд на встречку и наверняка через сплошную.
10:44:39 13-05-2026
Гость (10:26:33 13-05-2026) Опять выезд на встречку и наверняка через сплошную.... да блин в новости так и написано
13:31:57 13-05-2026
Казалось-бы, при чем тут водитель Лады?