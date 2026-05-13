НОВОСТИПроисшествия

Три человека оказались в больнице после жесткого ДТП на Алтае

Авария произошла неподалеку от села Мыюта

13 мая 2026, 07:14, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай
Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В Шебалинском районе днем 8 мая произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате столкновений в больницу с тяжелыми травмами доставили трех человек. Как сообщили в МВД Республики Алтай, авария произошла около 15:05 неподалеку от села Мыюта.

По предварительным данным, 64-летний житель села Шебалино, управлявший автомобилем Honda Fit, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Raum, за рулем которой находилась 61-летняя жительница Бийска.

Спустя несколько минут в стоявшую на проезжей части "Тойоту" врезался автомобиль "Лада Спутник" под управлением 38-летнего жителя Шебалино, который проезжал мимо места аварии.

В результате происшествия в Шебалинскую районную больницу госпитализировали трех человек с тяжелыми сочетанными травмами. Среди пострадавших — оба водителя иномарок, а также 67-летняя пассажирка "Тойоты", жительница Белокурихи.

По факту аварии проводится проверка. В полиции уточнили, что водитель "Лады" уже привлечен к административной ответственности за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.

ДТП Республика Алтай
       

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

10:26:33 13-05-2026

Опять выезд на встречку и наверняка через сплошную.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:44:39 13-05-2026

Гость (10:26:33 13-05-2026) Опять выезд на встречку и наверняка через сплошную.... да блин в новости так и написано

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:31:57 13-05-2026

Казалось-бы, при чем тут водитель Лады?

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров