Три человека оказались в больнице после жесткого ДТП на Алтае

Авария произошла неподалеку от села Мыюта

13 мая 2026, 07:14, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В Шебалинском районе днем 8 мая произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате столкновений в больницу с тяжелыми травмами доставили трех человек. Как сообщили в МВД Республики Алтай, авария произошла около 15:05 неподалеку от села Мыюта.

По предварительным данным, 64-летний житель села Шебалино, управлявший автомобилем Honda Fit, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Raum, за рулем которой находилась 61-летняя жительница Бийска.

Спустя несколько минут в стоявшую на проезжей части "Тойоту" врезался автомобиль "Лада Спутник" под управлением 38-летнего жителя Шебалино, который проезжал мимо места аварии.

В результате происшествия в Шебалинскую районную больницу госпитализировали трех человек с тяжелыми сочетанными травмами. Среди пострадавших — оба водителя иномарок, а также 67-летняя пассажирка "Тойоты", жительница Белокурихи.

По факту аварии проводится проверка. В полиции уточнили, что водитель "Лады" уже привлечен к административной ответственности за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.