Умер легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз

Музыкант записывался с Майлзом Дэвисом и Телониусом Монком, сотрудничал с The Rolling Stones и трижды получал "Грэмми"

26 мая 2026, 11:05, ИА Амител

Свечи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В возрасте 95 лет скончался великий джазовый саксофонист Сонни Роллинз, сообщает "Абзац" со ссылкой на The New York Times. Музыкант родился в 1930 году в Нью-Йорке, начал заниматься музыкой с раннего детства, а в 1949-м выпустил свой первый альбом — Weird Lullaby.

Его саксофон звучит на культовых пластинках Майлза Дэвиса (Miles Davis and Horns, Dig), а также на альбомах Телониуса Монка (Thelonious Monk and Sonny Rollins’, Monk). Кроме того, Роллинз написал соло для рок-группы The Rolling Stones.

За свою долгую карьеру музыкант трижды становился лауреатом премии "Грэмми", в том числе за лучший джазовый альбом 2000 года и лучшее инструментальное джазовое соло 2005 года.