Акция "Огонь памяти" проходит уже в десятый раз

09 мая 2026, 10:00, ИА Амител

Акция "Огонь памяти" / Фото: akzs.ru

В Алтайский край доставили частицу Вечного огня с могилы Неизвестного Солдата у стен Московского Кремля. Об этом сообщили в пресс-службе Алтайского краевого Законодательного собрания. Частицу огня в Барнаул из Новосибирска доставил депутат краевого парламента, руководитель ассоциации ветеранов СВО в Алтайском крае Владимир Громов.

Акция "Огонь памяти" проходит уже в десятый раз. В этом году она охватывает 71 регион России, а также 17 стран ближнего и дальнего зарубежья. Организаторы отмечают, что цель проекта — сохранить память о подвиге героев Великой Отечественной войны.

От Вечного огня в Александровском саду представители Народного фронта зажгли десятки лампад, которые затем отправили в различные регионы страны и за рубеж. В Новосибирск частицу доставили специальным авиарейсом.

В Барнауле участие в акции уже приняли представители волонтерских и добровольческих организаций, общественных объединений, а также студенты и школьники, которые зажгли собственные лампады памяти.

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