В Алтайском крае изменили расписание электричек
Корректировка во времени составила от 2 до 5 минут для 29 пригородных поездов
11 декабря 2023, 13:30, ИА Амител
Фото: Минтранс Алтайского края
С 10 декабря на сети железных дорог страны введен новый график движения поездов. Изменения коснулись в том числе и Алтайского края.
Как сообщили в телеграм-канале мэрии Барнаула, корректировка во времени составила от 2 до 5 минут для 29 направлений.
Также установлены новые дни курсирования для поездов № 7013 Барнаул – Славгород и № 7017 Барнаул – Рубцовск.
Уточнить расписание движения можно на сайте АО "Алтай-Пригород", по номеру +7 (3852) 29-21-68 и в пригородных кассах.
7 декабря в Алтайском крае запустили современный электропоезд ЭП3Д с удобными сиденьями, климат-контролем и шумоизоляцией.
14:13:46 11-12-2023
Расписание-то само где посмотреть? Зайти на сайт PID и по номеру телефона позвонить в их справочную?
16:20:57 11-12-2023
Оооочень информативно😆 (14:13:46 11-12-2023) Расписание-то само где посмотреть? Зайти на сайт PID и по но... Есть сайт Алтай пригород", там и можно.