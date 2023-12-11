В Алтайском крае изменили расписание электричек

Корректировка во времени составила от 2 до 5 минут для 29 пригородных поездов

11 декабря 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: Минтранс Алтайского края

С 10 декабря на сети железных дорог страны введен новый график движения поездов. Изменения коснулись в том числе и Алтайского края.

Как сообщили в телеграм-канале мэрии Барнаула, корректировка во времени составила от 2 до 5 минут для 29 направлений.

Также установлены новые дни курсирования для поездов № 7013 Барнаул – Славгород и № 7017 Барнаул – Рубцовск.

Уточнить расписание движения можно на сайте АО "Алтай-Пригород", по номеру +7 (3852) 29-21-68 и в пригородных кассах.

7 декабря в Алтайском крае запустили современный электропоезд ЭП3Д с удобными сиденьями, климат-контролем и шумоизоляцией.