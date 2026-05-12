В Алтайском крае сельчанам выплатили 770 тысяч рублей долга по зарплате

Решение суда руководство компании-должника исполнять добровольно не спешило

12 мая 2026, 23:34, ИА Амител

Суд / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Тальменском районе лесозаготовительное предприятие выплатило более 770 тысяч рублей задолженности по зарплате после вмешательства судебных приставов. Деньги получили трое работников, которые ранее были вынуждены обратиться в суд.

Как сообщили в ГУФССП России по Алтайскому краю, организация задолжала сотрудникам заработную плату на общую сумму 770 тысяч рублей. Суд встал на сторону работников и обязал предприятие погасить долг.

Однако исполнять решение суда руководство компании добровольно не спешило. После этого к делу подключились судебные приставы.

Чтобы побудить предприятие рассчитаться с сотрудниками, представителей организации предупредили об ответственности по ст. 315 УК РФ — неисполнение решения суда.

«После предупреждения о возможном уголовном преследовании юридическое лицо полностью погасило задолженность по заработной плате», — отметили в ведомстве.

В результате права троих жителей района были восстановлены.