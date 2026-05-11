В Барнауле провели рейды по соблюдению правил пожарной безопасности

Нарушений правил особого противопожарного режима специалисты не выявили

11 мая 2026, 19:31, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

В Барнауле провели профилактические рейды по соблюдению правил пожарной безопасности, рассказали в мэрии.

Так, оперативная дежурная смена управления по делам ГОЧС Барнаула и сотрудник пожарного надзора по Ленинскому району провели рейд на территории садоводства "Обь" вблизи поселка Научный городок. «Садоводам напомнили о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности и вручили тематические памятки», — говорится в публикации.

В рамках взаимодействия с МБУ "Лесное хозяйство" на территории городских лесов также провели рейд. С отдыхающими побеседовали о соблюдении чистоты и правил пожарной безопасности в лесном массиве микрорайона Кирова.

Аналогичные мероприятия провели сотрудники районных отделений территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №1 ГУ МЧС по краю:

в Индустриальном районе (поселок Лесной);

в Центральном районе (СНТ "Труд");

в Октябрьском районе (улица Ким);

в Железнодорожном районе (ТОС "Власихинский").