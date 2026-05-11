НОВОСТИОбщество

В Барнауле провели рейды по соблюдению правил пожарной безопасности

Нарушений правил особого противопожарного режима специалисты не выявили

11 мая 2026, 19:31, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула
Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

В Барнауле провели профилактические рейды по соблюдению правил пожарной безопасности, рассказали в мэрии.

Так, оперативная дежурная смена управления по делам ГОЧС Барнаула и сотрудник пожарного надзора по Ленинскому району провели рейд на территории садоводства "Обь" вблизи поселка Научный городок. «Садоводам напомнили о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности и вручили тематические памятки», — говорится в публикации.

В рамках взаимодействия с МБУ "Лесное хозяйство" на территории городских лесов также провели рейд. С отдыхающими побеседовали о соблюдении чистоты и правил пожарной безопасности в лесном массиве микрорайона Кирова.

Аналогичные мероприятия провели сотрудники районных отделений территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №1 ГУ МЧС по краю:

  • в Индустриальном районе (поселок Лесной);
  • в Центральном районе (СНТ "Труд");
  • в Октябрьском районе (улица Ким);
  • в Железнодорожном районе (ТОС "Власихинский").

«По итогам профилактических рейдов нарушений правил особого противопожарного режима не выявлено», — отметили в мэрии.

Пожар в Егорьевском районе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский край останется под угрозой чрезвычайной пожароопасности до 12 мая

На территории Алтайского края продолжает действовать особый противопожарный режим
НОВОСТИОбщество
Барнаул Пожары
       

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

07:53:41 12-05-2026

Два дня дождь лил, сегодня иней на траве, пожароопасно

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:10:33 12-05-2026

Гость (07:53:41 12-05-2026) Два дня дождь лил, сегодня иней на траве, пожароопасно... У них вся программа расписана по датам. Лёд на реке - а они будут беседовать с рыболовами о вреде купания в открытом водоёме. Дождь льёт - проведут беседу и недопустимости разведения открытого огня. Чётко по графику проведения профилактических бесед по темам.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров