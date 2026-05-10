Алтайский край останется под угрозой чрезвычайной пожароопасности до 12 мая

На территории Алтайского края продолжает действовать особый противопожарный режим

10 мая 2026, 08:11, ИА Амител

Пожар в Егорьевском районе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае с 10 по 12 мая объявили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности. Наиболее сложная ситуация ожидается в западных районах региона, где прогнозируют максимальный — пятый — класс горимости.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, до 12 мая на территории края сохранится высокая пожароопасность четвертого класса. При этом по западу региона ожидается ухудшение обстановки до чрезвычайной пожароопасности.

В ведомстве напомнили, что на территории Алтайского края продолжает действовать особый противопожарный режим.

Жителям и гостям региона запрещено разводить костры на открытой местности, в лесах и рядом с сухой травой. Также спасатели призвали не бросать непотушенные сигареты и спички, поскольку даже небольшая искра в условиях жаркой и сухой погоды может привести к крупному природному пожару.