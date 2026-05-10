В Барнауле загорелся балкон девятиэтажного дома
Инцидент произошел на улице Попова
10 мая 2026, 11:24, ИА Амител
Пожарные Барнаула / Фото: ГУ МЧС Алитайского края
В Барнауле на балконе девятиэтажного дома, расположенного на улице Попова, произошел пожар. По информации из Max‑канала МЧС Алтайского края, пострадавших в результате происшествия нет.
Когда пожарные подразделения прибыли на место, из окна балкона на девятом этаже шел густой черный дым. К тушению были привлечены девять пожарных и три единицы спецтехники.
В результате возгорания повреждены личные вещи, мебель, а также обшивка балкона. По предварительным данным, причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Ранее сообщалось, что на Алтае локализовали лесной пожар на площади 35 га.
11:47:21 10-05-2026
Это всё неправда - у настоящего пожара есть адрес.
А тут - где-то на Попова... даже время не указано.
11:55:03 10-05-2026
Бычок залетел.
17:41:58 10-05-2026
запретите этим вредителям и вонючкам курить на балконах!
07:15:09 11-05-2026
Гость (17:41:58 10-05-2026) запретите этим вредителям и вонючкам курить на балконах!...
И какать дома тоже!
19:27:44 10-05-2026
Табачные акцизы полностью покрывают бюджет на здравоохранение. Спасибо вонючкам скажите.
А от ЗОЖа никакой пользы стране, только деньги конючат -типа на спорт.
20:02:54 20-05-2026
Вежливый Человек (11:47:21 10-05-2026) Это всё неправда - у настоящего пожара есть адрес.А тут ... Это было на Попова, 186 9 этаж . Там не русские живут. Одни говорят дети подожгли. (Они перед этим бумагу жгли и с балкона кидали). Другие говорят, что они на лоджии плов делали