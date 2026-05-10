В Барнауле загорелся балкон девятиэтажного дома

Инцидент произошел на улице Попова

10 мая 2026, 11:24, ИА Амител

Пожарные Барнаула / Фото: ГУ МЧС Алитайского края

В Барнауле на балконе девятиэтажного дома, расположенного на улице Попова, произошел пожар. По информации из Max‑канала МЧС Алтайского края, пострадавших в результате происшествия нет.

Когда пожарные подразделения прибыли на место, из окна балкона на девятом этаже шел густой черный дым. К тушению были привлечены девять пожарных и три единицы спецтехники.

В результате возгорания повреждены личные вещи, мебель, а также обшивка балкона. По предварительным данным, причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Ранее сообщалось, что на Алтае локализовали лесной пожар на площади 35 га.