25 ноября 2025, 16:19, ИА Амител

Мобильный телефон в руках пользователя / Фото: amic.ru

25 ноября россияне массово жалуются на работу мессенджера WhatsApp*. Пользователи из регионов Сибири, Урала и Дальнего Востока не могут быстро отправлять и вовремя получать сообщения. Изображения, видео и голосовые сообщения скачиваются очень медленно либо не загружаются вовсе.

В каких соцсетях и мессенджерах можно общаться, пока WhatsApp* работает с перебоями – в материале amic.ru.

1 Где можно общаться, пока WhatsApp* работает с перебоями? Для переписок и обмена файлами доступны следующие популярные приложения: Telegram;

Max;

"ВКонтакте";

"Одноклассники". Отметим, что Max, "ВКонтакте" и "Одноклассники" входят в "белый список" , который составило Минцифры РФ. Это значит, что приложения могут работать даже при ограничениях мобильного интернета

3 А правда ли, что WhatsApp* собираются запретить в России? Нет. Несмотря на ограничения, которые действуют с 22 октября, прекращать работу WhatsApp в России никто не собирается. Миллионы граждан пользуются мессенджером в личных и служебных целях, поэтому его вряд ли заблокируют. Об этом заявили в Госдуме: «Не ведется никаких разговоров о полной блокировке этих мессенджеров на территории России. Я считаю, что полный запрет и в будущем вряд ли произойдет. Миллионы наших граждан пользуются ими в личных целях, для служебных переписок. То, что звонки через мессенджеры ограничили, это делают многие страны, в том числе Объединенные Арабские Эмираты», – рассказал изданию news.ru депутат Андрей Свинцов.