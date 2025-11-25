НОВОСТИОбщество

Оставаться на связи помогут другие популярные приложения

25 ноября 2025, 16:19, ИА Амител

Мобильный телефон в руках пользователя / Фото: amic.ru
Мобильный телефон в руках пользователя / Фото: amic.ru

25 ноября россияне массово жалуются на работу мессенджера WhatsApp*. Пользователи из регионов Сибири, Урала и Дальнего Востока не могут быстро отправлять и вовремя получать сообщения. Изображения, видео и голосовые сообщения скачиваются очень медленно либо не загружаются вовсе.

1

Для переписок и обмена файлами доступны следующие популярные приложения:

  • Telegram;
  • Max;
  • "ВКонтакте";
  • "Одноклассники".
Отметим, что Max, "ВКонтакте" и "Одноклассники" входят в "белый список", который составило Минцифры РФ. Это значит, что приложения могут работать даже при ограничениях мобильного интернета.
2

Почему вообще возникли проблемы в работе WhatsApp*?

Причины сбоев, с которыми россияне столкнулись 25 ноября, неизвестны. Вероятно, это связано с ограничениями, введенными Роскомнадзором в октябре и в августе 2025 года. 13 августа РКН ограничил звонки в приложении, а 22 октября частично ограничил работу всего приложения.
3

А правда ли, что WhatsApp* собираются запретить в России?

Нет. Несмотря на ограничения, которые действуют с 22 октября, прекращать работу WhatsApp в России никто не собирается. Миллионы граждан пользуются мессенджером в личных и служебных целях, поэтому его вряд ли заблокируют. Об этом заявили в Госдуме:

«Не ведется никаких разговоров о полной блокировке этих мессенджеров на территории России. Я считаю, что полный запрет и в будущем вряд ли произойдет. Миллионы наших граждан пользуются ими в личных целях, для служебных переписок. То, что звонки через мессенджеры ограничили, это делают многие страны, в том числе Объединенные Арабские Эмираты», – рассказал изданию news.ru депутат Андрей Свинцов.

4

Почему работу WhatsApp* в России частично ограничили?

В Роскомнадзоре пояснили, что такие меры нужны для противодействия мошенникам и вербовщикам. РКН подчеркнул, что именно через эти платформы россиян обманывают на крупные денежные суммы и вовлекают в террористическую деятельность.

«Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы. Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», – добавили в надзорной службе.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Почему в России не работает WhatsApp* и правда ли, что его уже заблокировали?

На сбои в работе мессенджера массово жалуются жители Сибири и Дальнего Востока
Комментарии 11

Avatar Picture
Шинник

16:26:21 25-11-2025

надо поставит * - не спасает от "бабок-скамеров"

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:36:36 25-11-2025

Ставьте все imo

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:56:26 25-11-2025

Гость (16:36:36 25-11-2025) Ставьте все imo... Спалили контору)) хотя и в имо не всегда видеозвонки проходят

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:40:55 25-11-2025

яндекс мессенджер.
почему про него не говорят? он в белых списках, мы давно уже корпоративно на нем.
Тем более, он есть у всех кто пользуется яндексбраузером. А на андроиде, есть и отдельным приложением "мессенджер"

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

16:56:23 25-11-2025

В каких? Да ни в каких!
🤣

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:03:31 25-11-2025

Инвестируйте в телеграф и голубей. Верным шагом в 19 век. Предлагаю направить Терешковой мешок писем с просьбой законодательно закрепить крепостное право и десятину

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:08:40 26-11-2025

все работает! вы какие то странные..я кк в другой стране живу, читая это всё

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:07:36 26-11-2025

Гость (00:08:40 26-11-2025) все работает! вы какие то странные..я кк в другой стране жив... Тоже вчера, даже лёгкие скриншоты не отправлялись сразу

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:39:44 26-11-2025

Гость (00:08:40 26-11-2025) все работает! вы какие то странные..я кк в другой стране жив...
Конечно! У тебя же все просто замечательно! И самый лучший в мире!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:19 26-11-2025

Гость (00:08:40 26-11-2025) все работает! вы какие то странные..я кк в другой стране жив...
Шарёнки хоть иногда разувай! И от 1 канала их отрывай.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:47:11 26-11-2025

Гость (00:08:40 26-11-2025) все работает! вы какие то странные..я кк в другой стране жив... Очень плохо работает, сообщение кое-как отправляются, видео вообще невозможно отправить, грузится в час по чайной ложке. Все работает, ага ?

  3 Нравится
Ответить
