В каких соцсетях и мессенджерах можно общаться, пока WhatsApp* в России не работает?
Оставаться на связи помогут другие популярные приложения
25 ноября 2025, 16:19, ИА Амител
25 ноября россияне массово жалуются на работу мессенджера WhatsApp*. Пользователи из регионов Сибири, Урала и Дальнего Востока не могут быстро отправлять и вовремя получать сообщения. Изображения, видео и голосовые сообщения скачиваются очень медленно либо не загружаются вовсе.
В каких соцсетях и мессенджерах можно общаться, пока WhatsApp* работает с перебоями – в материале amic.ru.
Где можно общаться, пока WhatsApp* работает с перебоями?
Для переписок и обмена файлами доступны следующие популярные приложения:
- Telegram;
- Max;
- "ВКонтакте";
- "Одноклассники".
Почему вообще возникли проблемы в работе WhatsApp*?
А правда ли, что WhatsApp* собираются запретить в России?
Нет. Несмотря на ограничения, которые действуют с 22 октября, прекращать работу WhatsApp в России никто не собирается. Миллионы граждан пользуются мессенджером в личных и служебных целях, поэтому его вряд ли заблокируют. Об этом заявили в Госдуме:
«Не ведется никаких разговоров о полной блокировке этих мессенджеров на территории России. Я считаю, что полный запрет и в будущем вряд ли произойдет. Миллионы наших граждан пользуются ими в личных целях, для служебных переписок. То, что звонки через мессенджеры ограничили, это делают многие страны, в том числе Объединенные Арабские Эмираты», – рассказал изданию news.ru депутат Андрей Свинцов.
Почему работу WhatsApp* в России частично ограничили?
В Роскомнадзоре пояснили, что такие меры нужны для противодействия мошенникам и вербовщикам. РКН подчеркнул, что именно через эти платформы россиян обманывают на крупные денежные суммы и вовлекают в террористическую деятельность.
«Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы. Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», – добавили в надзорной службе.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России
16:26:21 25-11-2025
надо поставит * - не спасает от "бабок-скамеров"
16:36:36 25-11-2025
Ставьте все imo
16:56:26 25-11-2025
Гость (16:36:36 25-11-2025) Ставьте все imo... Спалили контору)) хотя и в имо не всегда видеозвонки проходят
16:40:55 25-11-2025
яндекс мессенджер.
почему про него не говорят? он в белых списках, мы давно уже корпоративно на нем.
Тем более, он есть у всех кто пользуется яндексбраузером. А на андроиде, есть и отдельным приложением "мессенджер"
16:56:23 25-11-2025
В каких? Да ни в каких!
🤣
18:03:31 25-11-2025
Инвестируйте в телеграф и голубей. Верным шагом в 19 век. Предлагаю направить Терешковой мешок писем с просьбой законодательно закрепить крепостное право и десятину
00:08:40 26-11-2025
все работает! вы какие то странные..я кк в другой стране живу, читая это всё
08:07:36 26-11-2025
Гость (00:08:40 26-11-2025) все работает! вы какие то странные..я кк в другой стране жив... Тоже вчера, даже лёгкие скриншоты не отправлялись сразу
08:39:44 26-11-2025
Гость (00:08:40 26-11-2025) все работает! вы какие то странные..я кк в другой стране жив...
Конечно! У тебя же все просто замечательно! И самый лучший в мире!
09:41:19 26-11-2025
Гость (00:08:40 26-11-2025) все работает! вы какие то странные..я кк в другой стране жив...
Шарёнки хоть иногда разувай! И от 1 канала их отрывай.
09:47:11 26-11-2025
Гость (00:08:40 26-11-2025) все работает! вы какие то странные..я кк в другой стране жив... Очень плохо работает, сообщение кое-как отправляются, видео вообще невозможно отправить, грузится в час по чайной ложке. Все работает, ага ?