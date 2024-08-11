В Курской области уничтожена военная колонна ВСУ
Координаты колонны подтвердили при помощи беспилотника
11 августа 2024, 13:35, ИА Амител
Взрыв / Фото: pxhere.com
В Курской области уничтожена военная колонна ВСУ. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.
Координаты колонны подтвердили при помощи беспилотника. После этого по ней нанес удар расчет РСЗО "Торнадо-С".
"В результате уничтожено пять бронеавтомобилей ВСУ и до 20 человек личного состава", - говорится в сообщении.
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