Координаты колонны подтвердили при помощи беспилотника

11 августа 2024, 13:35, ИА Амител

Взрыв / Фото: pxhere.com

В Курской области уничтожена военная колонна ВСУ. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

Координаты колонны подтвердили при помощи беспилотника. После этого по ней нанес удар расчет РСЗО "Торнадо-С".

"В результате уничтожено пять бронеавтомобилей ВСУ и до 20 человек личного состава", - говорится в сообщении.