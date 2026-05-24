Блогер уже неделю не выходит на связь

24 мая 2026, 20:05, ИА Амител

Стример Иван Insider / Фото: соцсети

В Москве пропал стример Иван Insider, сообщает Telegram-канал "112".

Согласно публикации, 18 мая Иван отправился на встречу, после которой планировал улететь в Сербию, но по неизвестной причине пропал. Блогер уже неделю не выходит на связь.

По данным РЕН ТВ, супруга пропавшего перестала выходить на связь и ранее предупреждала, что трансляций в ближайшее время не будет. Как заявил знакомый Ивана, возможно, "стример сам не хочет, чтобы его нашли".

Также существует версия о возможном похищении из-за деятельности в сфере криптовалют. Сейчас родные блогера отслеживают его операции с криптовалютой, чтобы проверить, совершал ли он переводы перед исчезновением.

Иван Insider ведет стримы с 2017-го года. На него подписано более 93 тысяч человек.