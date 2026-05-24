В Москве пропал стример Иван Insider
Блогер уже неделю не выходит на связь
24 мая 2026, 20:05, ИА Амител
В Москве пропал стример Иван Insider, сообщает Telegram-канал "112".
Согласно публикации, 18 мая Иван отправился на встречу, после которой планировал улететь в Сербию, но по неизвестной причине пропал. Блогер уже неделю не выходит на связь.
По данным РЕН ТВ, супруга пропавшего перестала выходить на связь и ранее предупреждала, что трансляций в ближайшее время не будет. Как заявил знакомый Ивана, возможно, "стример сам не хочет, чтобы его нашли".
Также существует версия о возможном похищении из-за деятельности в сфере криптовалют. Сейчас родные блогера отслеживают его операции с криптовалютой, чтобы проверить, совершал ли он переводы перед исчезновением.
Иван Insider ведет стримы с 2017-го года. На него подписано более 93 тысяч человек.
20:22:07 24-05-2026
Невелика потеря...
22:14:27 24-05-2026
Кость (20:22:07 24-05-2026) Невелика потеря... ... Найдется энтот Инсидер))
22:33:14 24-05-2026
Какой ужас, скорбим))))) В ближайшей забегаловке не смотрели?
08:31:33 25-05-2026
Интригует.
09:25:25 25-05-2026
Пади грохнули и вася-кот.
10:20:06 25-05-2026
фиг знает кто такой, и если честно как то пофиг. В москве и не такое пропадало. Там где от весь бюджет страны теряется вечно...
10:41:57 25-05-2026
Хто такой этот Ваня? Кому до него дело из обычных людей?