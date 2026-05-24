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В Москве пропал стример Иван Insider

Блогер уже неделю не выходит на связь

24 мая 2026, 20:05, ИА Амител

Стример Иван Insider / Фото: соцсети
Стример Иван Insider / Фото: соцсети

В Москве пропал стример Иван Insider, сообщает Telegram-канал "112".

Согласно публикации, 18 мая Иван отправился на встречу, после которой планировал улететь в Сербию, но по неизвестной причине пропал. Блогер уже неделю не выходит на связь.

По данным РЕН ТВ, супруга пропавшего перестала выходить на связь и ранее предупреждала, что трансляций в ближайшее время не будет. Как заявил знакомый Ивана, возможно, "стример сам не хочет, чтобы его нашли".

Также существует версия о возможном похищении из-за деятельности в сфере криптовалют. Сейчас родные блогера отслеживают его операции с криптовалютой, чтобы проверить, совершал ли он переводы перед исчезновением.

Иван Insider ведет стримы с 2017-го года. На него подписано более 93 тысяч человек.

Москва пропал человек
       

Комментарии 7

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Кость

20:22:07 24-05-2026

Невелика потеря...

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гость

22:14:27 24-05-2026

Кость (20:22:07 24-05-2026) Невелика потеря... ... Найдется энтот Инсидер))

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Иванна

22:33:14 24-05-2026

Какой ужас, скорбим))))) В ближайшей забегаловке не смотрели?

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Гость

08:31:33 25-05-2026

Интригует.

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Гость

09:25:25 25-05-2026

Пади грохнули и вася-кот.

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Гость

10:20:06 25-05-2026

фиг знает кто такой, и если честно как то пофиг. В москве и не такое пропадало. Там где от весь бюджет страны теряется вечно...

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Хто это?

10:41:57 25-05-2026

Хто такой этот Ваня? Кому до него дело из обычных людей?

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