В край придет заметное похолодание

08 мая 2026, 12:15, ИА Амител

Снег в городе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В 2026 году выходные, посвященные празднованию 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будут дождливыми, но довольно жаркими. А потом придет резкое похолодание, причем такое, что вновь понадобятся теплые вещи. Об этом говорят данные сервисов "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

Gismeteo

9 и 10 мая прогнозируют +22...+23 градуса, погода будет пасмурной и дождливой. В третий праздничный день, 11 мая, похолодает до +11 градусов, а 12 мая будет +8 градусов.

13 мая, согласно прогнозу, будет снег с дождем и +10 градусов. Ночью ожидается +2 градуса, так утром, вполне возможно небольшой снежок нас и порадует.

Похолодание продлится до 15 мая, когда ожидается уже +20 градусов.

"Яндекс.Погода"

Данный прогноз почти совпадает с предыдущим, только вот похолодание продлится чуть дольше - до 17 мая.

Снег 13 мая не прогнозируют, но будет прохладно: +4 градуса ночью и +10 градусов днем.

После нескольких жарких дней многие обрадовались, что лето уже пришло, однако у погоды свои планы на этот счет. Судя по всему, она планирует еще немного нервы потрепать.