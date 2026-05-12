В Роскомнадзоре ответили на вопрос о будущем Minecraft в России
В начале апреля ведомство уже комментировало появившиеся в Telegram-каналах сообщения о возможной блокировке Minecraft
12 мая 2026, 22:07, ИА Амител
Роскомнадзор заявил, что не планирует ограничивать доступ к популярной игре Minecraft в России. В ведомстве подчеркнули, что никаких решений о блокировке игры от уполномоченных органов не поступало, пишет РИА Новости.
«Роскомнадзор не получал решений уполномоченных органов об ограничении доступа к игре Minecraft. Ведомством не планируется ограничений доступа к играм», — сообщили в РКН.
В начале апреля ведомство уже комментировало появившиеся в Telegram-каналах сообщения о возможной блокировке Minecraft на фоне информации о мошеннических схемах внутри игры.
Тогда в Роскомнадзоре также заявили РИА Новости, что не получали соответствующих решений судов или Генеральной прокуратуры Российской Федерации о необходимости ограничить доступ к игре.
09:42:50 13-05-2026
куда уж ниже упасть "сверхдержаве" воюющей с детями за игрушки. Песочница наш уровень, уровень извесной фракции, дестабилизирующую страну, пытаячсь тотальный контроль ввести на всех возрастах.
Но ниче, история нелинейна...ждем когда все эти деятели отвалятся, и наступят лучшие времена и страна из изгоя снова станет великой, встав с колен, на которые поставили ее нынешнее руководство. Главное верить, ждать и дожить...
09:48:00 13-05-2026
Гость (09:42:50 13-05-2026) куда уж ниже упасть "сверхдержаве" воюющей с детями за игруш... вы тут исчё одну революцию предлагаете? 282, ч2.