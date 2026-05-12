В Роскомнадзоре ответили на вопрос о будущем Minecraft в России

В начале апреля ведомство уже комментировало появившиеся в Telegram-каналах сообщения о возможной блокировке Minecraft

12 мая 2026, 22:07, ИА Амител

Ребенок за компьютером / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Роскомнадзор заявил, что не планирует ограничивать доступ к популярной игре Minecraft в России. В ведомстве подчеркнули, что никаких решений о блокировке игры от уполномоченных органов не поступало, пишет РИА Новости.

«Роскомнадзор не получал решений уполномоченных органов об ограничении доступа к игре Minecraft. Ведомством не планируется ограничений доступа к играм», — сообщили в РКН.

В начале апреля ведомство уже комментировало появившиеся в Telegram-каналах сообщения о возможной блокировке Minecraft на фоне информации о мошеннических схемах внутри игры.

Тогда в Роскомнадзоре также заявили РИА Новости, что не получали соответствующих решений судов или Генеральной прокуратуры Российской Федерации о необходимости ограничить доступ к игре.