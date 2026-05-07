Из‑за конфликта с РКН The Sims и GTA могут перестать работать в России
Роскомнадзор подал иски к зарубежным игровым студиям из‑за локализации данных
07 мая 2026, 13:33, ИА Амител
Роскомнадзор выдвинул претензии ряду крупнейших зарубежных игровых студий из‑за несоблюдения требований по локализации персональных данных российских игроков, сообщает "Коммерсантъ".
С начала 2026 года ведомство подало иски как минимум к семи международным разработчикам. Среди них — компания Electronic Arts, известная по играм The Sims, FIFA и шутеру Battlefield, а также Take‑Two Interactive Software — создатель Grand Theft Auto и Red Dead Redemption.
Все иски направлены в Таганский районный суд. В Роскомнадзоре подчеркнули, что претензии обусловлены отказом компаний выполнять требования российского законодательства в сфере обработки персональных данных.
На текущий момент суд еще не вынес решения по трем из семи дел. Четырем студиям, включая Electronic Arts Inc. и Take‑Two Interactive Software Inc., уже назначен штраф в размере 2 млн рублей каждой за допущенные нарушения.
В случае неуплаты штрафов Роскомнадзор вправе инициировать блокировку доступа к игровым продуктам этих компаний на территории России. Ранее в России предложили включить самозапрет на компьютерные игры.
14:40:48 07-05-2026
да отстаньте вы от игр. совсем кукухой ездите. Ну игра импортная, кто будет тратить средства и заморочки, чтоб какой то отдельной стране базы создавать. Создайте СВОИ игры со своими базами, а то только мильярды выделяются а игр нормальных на пальцах можно посчитать. И уж проекты типа смуты даже называть стыдно, как такое можно было уродтство за такие деньжищща государственные с налогов граждан выпустить!
08:19:34 08-05-2026
Онлайн серверы игр Electronic Arts Inc уже давно недоступны из-за блокировок диапазонов IP AWS.