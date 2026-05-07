Из‑за конфликта с РКН The Sims и GTA могут перестать работать в России

Роскомнадзор подал иски к зарубежным игровым студиям из‑за локализации данных

07 мая 2026, 13:33, ИА Амител

Игра Sims/ Фото: сто-кадр с игры EA

Роскомнадзор выдвинул претензии ряду крупнейших зарубежных игровых студий из‑за несоблюдения требований по локализации персональных данных российских игроков, сообщает "Коммерсантъ".

С начала 2026 года ведомство подало иски как минимум к семи международным разработчикам. Среди них — компания Electronic Arts, известная по играм The Sims, FIFA и шутеру Battlefield, а также Take‑Two Interactive Software — создатель Grand Theft Auto и Red Dead Redemption.

Все иски направлены в Таганский районный суд. В Роскомнадзоре подчеркнули, что претензии обусловлены отказом компаний выполнять требования российского законодательства в сфере обработки персональных данных.

На текущий момент суд еще не вынес решения по трем из семи дел. Четырем студиям, включая Electronic Arts Inc. и Take‑Two Interactive Software Inc., уже назначен штраф в размере 2 млн рублей каждой за допущенные нарушения.

В случае неуплаты штрафов Роскомнадзор вправе инициировать блокировку доступа к игровым продуктам этих компаний на территории России. Ранее в России предложили включить самозапрет на компьютерные игры.