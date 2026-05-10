В России исчезла фура с 1700 узбекскими пчелами-нелегалами
Насекомые с юга не прошли карантин — могут быть заражены и опасны для жизни
10 мая 2026, 18:18, ИА Амител
В России пропала фура с 1700 узбекскими пчелами, которые не прошли карантин и могут представлять смертельную опасность, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным издания, транспортное средство пересекло пограничный пункт в Астраханской области в начале апреля, но так и не доехало до карантинной зоны в одной из деревень Курганской области — машина с насекомыми бесследно исчезла.
Ситуация вызывает опасения: южные пчелы способны переносить опасные заболевания, а значит, прохождение санитарной проверки — обязательная процедура. При этом, как уточняет Shot, в карантинной зоне Курганской области вообще не были готовы принимать пчел.
Там отсутствуют необходимые ульи и специальное оборудование для проведения санитарных процедур. Ранее сообщалось, что из Алтайского края в Казахстан не выпустили 13 мешков стеблей сабельника.
18:39:01 10-05-2026
и куда она делась в итоге? фура, как ее не крути, не спичечный коробок, кругом камеры итд.
19:28:57 10-05-2026
Элен без ребят (18:39:01 10-05-2026) и куда она делась в итоге? фура, как ее не крути, не спичечн... Хто фура?? пчелы обратно уволокли в улей))
20:09:09 10-05-2026
Элен без ребят (18:39:01 10-05-2026) и куда она делась в итоге? фура, как ее не крути, не спичечн... Пчелы унесли.
20:37:46 10-05-2026
Элен без ребят (18:39:01 10-05-2026) и куда она делась в итоге? фура, как ее не крути, не спичечн... Пчелы унесли туда где жизнь получше...
19:27:28 10-05-2026
1700 прям пчел, пасечники со смеху передохнут, в 1 кг примерно 10 000 пчел в улье 6-8 килограмм пчел, кто-то в фуре 170 гр пчел вез,))))) в кармане бы привезли)))
19:49:22 10-05-2026
Удостоверение личности у каждрй пчелы чтоб проверили!
20:44:57 10-05-2026
Это неправильные пчёлы
21:02:30 10-05-2026
там похолодание, перемрут
22:24:49 10-05-2026
Каждая Пчела - это по сути маленький но полноценный БЛА.
07:51:23 11-05-2026
Надо возле базара искать. Приметы пчёл в тюбетейках и халатах
09:30:14 11-05-2026
Кто сколько взял, чтобы не видеть фуру?
07:22:08 12-05-2026
Видел вчера одну такую пчелу - летела без документов.