В России исчезла фура с 1700 узбекскими пчелами-нелегалами

Насекомые с юга не прошли карантин — могут быть заражены и опасны для жизни

10 мая 2026, 18:18, ИА Амител

Пчелы / Фото: сгенерировано ИИ "Яндекс" / amic.ru

В России пропала фура с 1700 узбекскими пчелами, которые не прошли карантин и могут представлять смертельную опасность, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, транспортное средство пересекло пограничный пункт в Астраханской области в начале апреля, но так и не доехало до карантинной зоны в одной из деревень Курганской области — машина с насекомыми бесследно исчезла.

Ситуация вызывает опасения: южные пчелы способны переносить опасные заболевания, а значит, прохождение санитарной проверки — обязательная процедура. При этом, как уточняет Shot, в карантинной зоне Курганской области вообще не были готовы принимать пчел.

Там отсутствуют необходимые ульи и специальное оборудование для проведения санитарных процедур. Ранее сообщалось, что из Алтайского края в Казахстан не выпустили 13 мешков стеблей сабельника.