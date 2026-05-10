НОВОСТИОбщество

В России исчезла фура с 1700 узбекскими пчелами-нелегалами

Насекомые с юга не прошли карантин — могут быть заражены и опасны для жизни

10 мая 2026, 18:18, ИА Амител

Пчелы / Фото: сгенерировано ИИ "Яндекс" / amic.ru
Пчелы / Фото: сгенерировано ИИ "Яндекс" / amic.ru

В России пропала фура с 1700 узбекскими пчелами, которые не прошли карантин и могут представлять смертельную опасность, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, транспортное средство пересекло пограничный пункт в Астраханской области в начале апреля, но так и не доехало до карантинной зоны в одной из деревень Курганской области — машина с насекомыми бесследно исчезла.

Ситуация вызывает опасения: южные пчелы способны переносить опасные заболевания, а значит, прохождение санитарной проверки — обязательная процедура. При этом, как уточняет Shot, в карантинной зоне Курганской области вообще не были готовы принимать пчел.

Там отсутствуют необходимые ульи и специальное оборудование для проведения санитарных процедур. Ранее сообщалось, что из Алтайского края в Казахстан не выпустили 13 мешков стеблей сабельника.

Олег Лебедев / Фото: Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул

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Экспорт
       

Комментарии 12

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Элен без ребят

18:39:01 10-05-2026

и куда она делась в итоге? фура, как ее не крути, не спичечный коробок, кругом камеры итд.

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гость

19:28:57 10-05-2026

Элен без ребят (18:39:01 10-05-2026) и куда она делась в итоге? фура, как ее не крути, не спичечн... Хто фура?? пчелы обратно уволокли в улей))

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Гость

20:09:09 10-05-2026

Элен без ребят (18:39:01 10-05-2026) и куда она делась в итоге? фура, как ее не крути, не спичечн... Пчелы унесли.

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Кость

20:37:46 10-05-2026

Элен без ребят (18:39:01 10-05-2026) и куда она делась в итоге? фура, как ее не крути, не спичечн... Пчелы унесли туда где жизнь получше...

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гость

19:27:28 10-05-2026

1700 прям пчел, пасечники со смеху передохнут, в 1 кг примерно 10 000 пчел в улье 6-8 килограмм пчел, кто-то в фуре 170 гр пчел вез,))))) в кармане бы привезли)))

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Гость

19:49:22 10-05-2026

Удостоверение личности у каждрй пчелы чтоб проверили!

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Гость

20:44:57 10-05-2026

Это неправильные пчёлы

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Гость

21:02:30 10-05-2026

там похолодание, перемрут

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Musik

22:24:49 10-05-2026

Каждая Пчела - это по сути маленький но полноценный БЛА.

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Гость

07:51:23 11-05-2026

Надо возле базара искать. Приметы пчёл в тюбетейках и халатах

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гость

09:30:14 11-05-2026

Кто сколько взял, чтобы не видеть фуру?

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Гость

07:22:08 12-05-2026

Видел вчера одну такую пчелу - летела без документов.

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