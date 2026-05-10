В России мошенники стали сдавать жилье умерших по поддельным документам
Чаще всего случаи фиксируют в мегаполисах
10 мая 2026, 19:51, ИА Амител
Замначальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев в беседе с РИА Новости рассказал о схеме мошенничества с квартирами умерших собственников.
Аферисты действуют так: от лица дальнего родственника покойного они обращаются к нотариусу с просьбой открыть наследственное дело — по закону специалист не вправе отказать. Получив соответствующий документ, злоумышленники сдают недвижимость умершего в аренду по фальшивым заявлениям о вступлении в наследство.
Горяев отметил, что в схемах с так называемыми выморочными квартирами порой участвуют несколько человек, в том числе представители различных госорганизаций. Чаще всего подобные случаи фиксируют в крупных российских городах, и эта мошенническая стратегия по‑прежнему остается актуальной. Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана россиян с арендой дач.
20:28:01 10-05-2026
А нотариусы на слово верят и оформляют . Ну да ну да
07:00:35 11-05-2026
Гость (20:28:01 10-05-2026) А нотариусы на слово верят и оформляют . Ну да ну да... "По закону специалист не вправе отказать") Потому что выморочно)
11:03:32 11-05-2026
..." представители различных госорганизаций" и этим все сказано.
11:53:10 12-05-2026
Бред какой-то. Я узнал, что умер сосед. Иду к нотариусу, а он с радостью - ну конечно. Пусть попробуют. Или тут нотариусы мошенники. Но это такая легко раскрываемая афера. На кой нотариусу подставляться. Они и так хорошо зарабатывают.