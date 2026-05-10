В России мошенники стали сдавать жилье умерших по поддельным документам

Чаще всего случаи фиксируют в мегаполисах

10 мая 2026, 19:51, ИА Амител

Телефонный мошенник / Сгенерировано midjourney / amic.ru

Замначальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев в беседе с РИА Новости рассказал о схеме мошенничества с квартирами умерших собственников.

Аферисты действуют так: от лица дальнего родственника покойного они обращаются к нотариусу с просьбой открыть наследственное дело — по закону специалист не вправе отказать. Получив соответствующий документ, злоумышленники сдают недвижимость умершего в аренду по фальшивым заявлениям о вступлении в наследство.

Горяев отметил, что в схемах с так называемыми выморочными квартирами порой участвуют несколько человек, в том числе представители различных госорганизаций. Чаще всего подобные случаи фиксируют в крупных российских городах, и эта мошенническая стратегия по‑прежнему остается актуальной. Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана россиян с арендой дач.