НОВОСТИОбщество

В России мошенники стали сдавать жилье умерших по поддельным документам

Чаще всего случаи фиксируют в мегаполисах

10 мая 2026, 19:51, ИА Амител

Телефонный мошенник / Сгенерировано midjourney / amic.ru
Телефонный мошенник / Сгенерировано midjourney / amic.ru

Замначальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев в беседе с РИА Новости рассказал о схеме мошенничества с квартирами умерших собственников.

Аферисты действуют так: от лица дальнего родственника покойного они обращаются к нотариусу с просьбой открыть наследственное дело — по закону специалист не вправе отказать. Получив соответствующий документ, злоумышленники сдают недвижимость умершего в аренду по фальшивым заявлениям о вступлении в наследство.

Горяев отметил, что в схемах с так называемыми выморочными квартирами порой участвуют несколько человек, в том числе представители различных госорганизаций. Чаще всего подобные случаи фиксируют в крупных российских городах, и эта мошенническая стратегия по‑прежнему остается актуальной. Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана россиян с арендой дач.

Мошенники / Фото: Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

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недвижимость Мошенники
       

Комментарии 4

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Гость

20:28:01 10-05-2026

А нотариусы на слово верят и оформляют . Ну да ну да

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Гость

07:00:35 11-05-2026

Гость (20:28:01 10-05-2026) А нотариусы на слово верят и оформляют . Ну да ну да... "По закону специалист не вправе отказать") Потому что выморочно)

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Иванна

11:03:32 11-05-2026

..." представители различных госорганизаций" и этим все сказано.

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Пузырек

11:53:10 12-05-2026

Бред какой-то. Я узнал, что умер сосед. Иду к нотариусу, а он с радостью - ну конечно. Пусть попробуют. Или тут нотариусы мошенники. Но это такая легко раскрываемая афера. На кой нотариусу подставляться. Они и так хорошо зарабатывают.

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