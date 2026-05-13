НОВОСТИОбщество

В России предложили создать сеть государственных аптек

Особенно это поможет жителям маленьких городов и сел, где сейчас аптеки редки, а цены на лекарства завышены

13 мая 2026, 13:00, ИА Амител

Аптека / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Аптека / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Сергей Миронов, глава партии "Справедливая Россия", в интервью РИА Новости выразил поддержку идее создания единой государственной сети аптек для повышения доступности медикаментов.

Миронов подчеркнул важность централизованной системы закупок, которая позволила бы приобретать популярные препараты напрямую у производителей по долгосрочным контрактам. Он также отметил необходимость продажи этих лекарств без наценок по фиксированным ценам, что сделало бы медикаменты более доступными для населения.

«В настоящее время в России действует около четырех тысяч аптек с государственным участием, но они работают разрозненно и зависят от региональных бюджетов», — добавил он.

Депутат отметил, что государство регулирует цены на жизненно важные препараты, что позволило сдержать их рост в 2025 году ниже уровня инфляции. Однако цены на лекарства, не входящие в этот список, значительно возросли.

Кроме того, Миронов предложил рассмотреть возможность предоставления компенсаций малоимущим гражданам, если расходы на лекарства превышают 10% их доходов.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае установили правила выдачи бесплатных лекарств военным пенсионерам.

Таблетки / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

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НОВОСТИЗдоровье

цены лекарства Справедливая Россия
       

Комментарии 5

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Гость

13:07:50 13-05-2026

карвалол только членам профсоюза не более 1кг в одни руки

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Гость

13:32:06 13-05-2026

А чего же это ботало молчало, когда государственные аптеки убрали?

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Кхм...

15:01:46 13-05-2026

Очередное околобюджетное коммерческое предприятие...

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dok_СФ

22:33:13 13-05-2026

Вариант - аптеки совсем убрать, а таблетки выдаёт лечащий врач! Будет хорошо видно, какие таблетки лучше помогают и лечат - дорогие или подешевле.. Результат на лицо!

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Внимательный из Б

00:34:30 14-05-2026

dok_СФ (22:33:13 13-05-2026) Вариант - аптеки совсем убрать, а таблетки выдаёт лечащий вр... Кассовый аппарат каждому гинекологу!

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