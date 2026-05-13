В России предложили создать сеть государственных аптек
Особенно это поможет жителям маленьких городов и сел, где сейчас аптеки редки, а цены на лекарства завышены
13 мая 2026, 13:00, ИА Амител
Сергей Миронов, глава партии "Справедливая Россия", в интервью РИА Новости выразил поддержку идее создания единой государственной сети аптек для повышения доступности медикаментов.
Миронов подчеркнул важность централизованной системы закупок, которая позволила бы приобретать популярные препараты напрямую у производителей по долгосрочным контрактам. Он также отметил необходимость продажи этих лекарств без наценок по фиксированным ценам, что сделало бы медикаменты более доступными для населения.
«В настоящее время в России действует около четырех тысяч аптек с государственным участием, но они работают разрозненно и зависят от региональных бюджетов», — добавил он.
Депутат отметил, что государство регулирует цены на жизненно важные препараты, что позволило сдержать их рост в 2025 году ниже уровня инфляции. Однако цены на лекарства, не входящие в этот список, значительно возросли.
Кроме того, Миронов предложил рассмотреть возможность предоставления компенсаций малоимущим гражданам, если расходы на лекарства превышают 10% их доходов.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае установили правила выдачи бесплатных лекарств военным пенсионерам.
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