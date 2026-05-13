Особенно это поможет жителям маленьких городов и сел, где сейчас аптеки редки, а цены на лекарства завышены

13 мая 2026, 13:00, ИА Амител

Аптека / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Сергей Миронов, глава партии "Справедливая Россия", в интервью РИА Новости выразил поддержку идее создания единой государственной сети аптек для повышения доступности медикаментов.

Миронов подчеркнул важность централизованной системы закупок, которая позволила бы приобретать популярные препараты напрямую у производителей по долгосрочным контрактам. Он также отметил необходимость продажи этих лекарств без наценок по фиксированным ценам, что сделало бы медикаменты более доступными для населения.

«В настоящее время в России действует около четырех тысяч аптек с государственным участием, но они работают разрозненно и зависят от региональных бюджетов», — добавил он.

Депутат отметил, что государство регулирует цены на жизненно важные препараты, что позволило сдержать их рост в 2025 году ниже уровня инфляции. Однако цены на лекарства, не входящие в этот список, значительно возросли.

Кроме того, Миронов предложил рассмотреть возможность предоставления компенсаций малоимущим гражданам, если расходы на лекарства превышают 10% их доходов.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае установили правила выдачи бесплатных лекарств военным пенсионерам.