В Алтайском крае установили правила выдачи бесплатных лекарств военным пенсионерам

Порядок получения препаратов остается максимально простым

27 января 2026, 13:00, ИА Амител

Аптека / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае решили вопрос с обеспечением военных пенсионеров льготными медикаментами на 2026 год. На эти цели Министерство обороны России выделило 15 миллионов рублей. Соответствующий договор 20 января заключили барнаульская поликлиника № 10 и военный госпиталь, сообщили в Минздраве Алтайского края.

Как уточнили в ведомстве, порядок выдачи лекарств остается максимально простым. Военному пенсионеру необходимо обратиться в государственную поликлинику по месту жительства и получить бесплатный рецепт, в том числе в электронном виде. В перечень входят все жизненно важные лекарственные препараты, утвержденные на федеральном уровне. С выписанным рецептом пациент может обратиться в прикрепленную аптеку. В Барнауле основными пунктами отпуска льготных лекарств остаются точки сети "Аптеки Алтая".

В краевой столице льготные медикаменты можно получить, в том числе, по адресам:

ул. Антона Петрова, 124;

ул. Германа Титова, 21;

Павловский тракт, 277а;

ул. Малахова, 111;

пр. Красноармейский, 79;

пр. Ленина, 87;

ул. Белинского, 13, поселок Южный.

Если нужного адреса нет среди перечисленных, полный список всех льготных аптек Алтайского края доступен на официальном сайте регионального Минздрава в разделе "Населению" – "Льготное лекарственное обеспечение".

Ранее сообщалось, что в 2025 году покупательское поведение россиян в аптеках существенно изменилось – граждане стали заметно экономить на лекарственных препаратах. Люди все чаще выбирают товары по акциям, активно сравнивают цены в разных аптечных сетях, готовы переходить между точками продаж и отдают предпочтение более доступным аналогам.