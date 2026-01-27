В Алтайском крае установили правила выдачи бесплатных лекарств военным пенсионерам
Порядок получения препаратов остается максимально простым
27 января 2026, 13:00, ИА Амител
В Алтайском крае решили вопрос с обеспечением военных пенсионеров льготными медикаментами на 2026 год. На эти цели Министерство обороны России выделило 15 миллионов рублей. Соответствующий договор 20 января заключили барнаульская поликлиника № 10 и военный госпиталь, сообщили в Минздраве Алтайского края.
Как уточнили в ведомстве, порядок выдачи лекарств остается максимально простым. Военному пенсионеру необходимо обратиться в государственную поликлинику по месту жительства и получить бесплатный рецепт, в том числе в электронном виде. В перечень входят все жизненно важные лекарственные препараты, утвержденные на федеральном уровне. С выписанным рецептом пациент может обратиться в прикрепленную аптеку. В Барнауле основными пунктами отпуска льготных лекарств остаются точки сети "Аптеки Алтая".
В краевой столице льготные медикаменты можно получить, в том числе, по адресам:
- ул. Антона Петрова, 124;
- ул. Германа Титова, 21;
- Павловский тракт, 277а;
- ул. Малахова, 111;
- пр. Красноармейский, 79;
- пр. Ленина, 87;
- ул. Белинского, 13, поселок Южный.
Если нужного адреса нет среди перечисленных, полный список всех льготных аптек Алтайского края доступен на официальном сайте регионального Минздрава в разделе "Населению" – "Льготное лекарственное обеспечение".
Ранее сообщалось, что в 2025 году покупательское поведение россиян в аптеках существенно изменилось – граждане стали заметно экономить на лекарственных препаратах. Люди все чаще выбирают товары по акциям, активно сравнивают цены в разных аптечных сетях, готовы переходить между точками продаж и отдают предпочтение более доступным аналогам.
16:30:31 27-01-2026
Ну наконец-то.
18:27:41 27-01-2026
Надо бы написать, куда обращаться и что делать, если не обеспечивают вышеуказанные аптеки лекарствами. В прошлом году был этот же порядок, но получить лекарства вышло не всегда - один раз на 3 месяца…