И избыток фруктов, и чрезмерное употребление сахара могут привести к набору веса и другим негативным последствиям

13 июля 2026, 08:31, ИА Амител

Фрукты и сахар / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Эндокринолог Виктория Садовская в интервью RT заявила, что фрукты можно употреблять в любое время суток без вреда для здоровья.

Специалист компании "СберЗдоровье" подчеркнул, что витамины и минералы из фруктов усваиваются организмом независимо от времени приема.

Ежедневно рекомендуется съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов, что эквивалентно пяти порциям по 80 граммов. Выбор овощей и фруктов должен основываться на личных предпочтениях.

Некоторые считают, что сахар во фруктах так же вреден, как и белый. Однако врач развеяла это заблуждение.

«Глюкоза является необходимым источником энергии для клеток. Вреден только ее избыток, вне зависимости от источника», — отметила она.

Садовская также предупредила о возможности набора веса при частом употреблении фруктов.

«Фрукты более полезны, чем рафинированный сахар, так как содержат клетчатку, витамины, минералы и антиоксиданты, важные для здоровья», — добавила врач.

Многие считают, что запеченные или консервированные фрукты теряют свои полезные свойства из-за термической обработки. Но это не так, по словам специалиста.