В Новосибирске пациентка едва не лишилась зрения после пластической операции на веках

Сибирячка судится с клиникой после неудачной блефаропластики

02 марта 2026, 14:44, ИА Амител

43‑летняя жительница Новосибирска, решившая сделать блефаропластику, столкнулась с тяжелыми последствиями операции и теперь добивается справедливости через суд, рассказала "КП‑Новосибирск" сибирячка.

Весной 2025 года женщина обратилась в частную клинику, где пластический хирург убедила ее провести круговую блефаропластику — подтяжку верхних и нижних век. За операцию пациентка заплатила 249 тысяч рублей.

«Я подписала согласие, операцию проводили под местной анестезией 25 апреля. Когда делали разрезы на веках, я почувствовала нестерпимую боль, кричала, но врач не придала этому значения. Этот ад продолжался более двух часов, после чего меня перевели в стационар и выписали в бинтах на следующий день. Врач дала рекомендации, но не назначила антибиотики», — вспоминает жительница Новосибирска.

Уже на второй день у женщины началось воспаление левого глаза. Несмотря на регулярные осмотры, ситуация ухудшалась: через неделю после снятия швов боли усилились, появилось воспаление нижнего века, слезотечение, отек левой половины лица.

«Врач сначала успокаивала меня, что все в порядке. 3 мая мне сняли швы, а отек под левым глазом только увеличился. Потом оказалось, что внутри оставили кусочек хирургической нити, но постарались это скрыть», — вспоминает пациентка.

7 мая ей провели операцию по вскрытию абсцесса и установили дренаж.

«Было адски больно, как на первой операции», — говорит женщина.

В дальнейшем ее оперировали еще дважды — 3 июня и 7 августа, но улучшения не наступали. Рубцы стянули веко, глаз оставался открытым, зрение снизилось, а левая половина лица немела.

В сентябре обследование в федеральном медцентре выявило блефарит левого века, гиперплазию ретинального эпителия и дегенерации. Невролог диагностировал нейропатию лицевого нерва с парезом мышцы левого глаза.

23 октября хирург Василий Атаманов провел реконструктивную операцию, пересадив часть кожи с верхнего века на нижнее. Реабилитация заняла два месяца.

Однако врач частной клиники отказалась признать вину, а клиника — выплачивать компенсацию. Пациентка обратилась к медицинскому юристу Максиму Колесникову.

«Экспертом выявлены нарушения: лечение абсцесса века должно проводиться в стационаре круглосуточного пребывания. Также не соблюдены сроки хирургического исправления рубцовой деформации, не соблюден порядок оказания медицинской помощи и платных медицинских услуг», — пояснил собеседник издания.

Также в клинике отсутствуют круглосуточные отделения анестезиологии‑реанимации, не обеспечена возможность консультаций врачами‑специалистами ряда профилей, нет некоторого обязательного оборудования, часть информации не доведена до потребителей и другие нарушения.

«Уже полгода я борюсь с последствиями врачебной ошибки, левый глаз останется ассиметричным, и это уже не исправить. Сперва не могла работать, теперь вынуждена уйти на удаленку. Мне трудно встречаться с коллегами и друзьями, ходить в общественные места. Приходится тратить средства на многочисленные обследования и процедуры, носить солнечные очки, использовать много косметики, — поделилась пациентка. — У меня вдвое упало зрение на левый глаз, я до сих пор принимаю лекарства. Надеюсь на справедливость в суде», — заключила сибирячка.

Женщина подала иск в суд, потребовав компенсацию лечения в частной клинике — более 278 тысяч рублей, возмещение убытков — более 67 тысяч рублей, неустойку — более 278 тысяч рублей, а также 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

