Для студентов могут ввести единые правила заселения в общежития

Для получения места понадобятся заявление и документы об отсутствии жилья

15 апреля 2026, 08:31, ИА Амител

Здание общежития АГАУ в Барнауле / Фото: amic.ru

Минпросвещения и Минобрнауки предложили утвердить типовой порядок предоставления общежитий студентам. Документ может вступить в силу с 1 сентября 2026 года, следует из проекта приказа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Чтобы получить место в общежитии, студенту нужно подать заявление и приложить документы, подтверждающие обучение (очное или заочное), отсутствие регистрации и собственного жилья по месту нахождения учебного заведения. При необходимости — также бумаги, подтверждающие тяжелое материальное положение.

Студенческие семьи с детьми для получения отдельной комнаты должны дополнительно предоставить свидетельство о браке, документы о рождении или усыновлении детей и подтверждение возраста обучающегося.

Решение о предоставлении жилья принимает специальная комиссия, которую создает образовательная организация. Нуждающимися признаются студенты, соответствующие критериям, установленным законодательством и локальными актами.

По данным Минобрнауки, в российских вузах сейчас обучается около 50 тысяч студенческих семей. Из них 2100 проживают в общежитиях. Новая процедура призвана упорядочить процесс расселения и поддержать тех, кто действительно нуждается в жилье.