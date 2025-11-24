В Рубцовске мужчина без медицинского образования притворился врачом и принимал пациентов
Отсутствие образования и разрешений не помешало ему работать с горожанами
24 ноября 2025, 18:00, ИА Амител
В Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Свердловской области, который выдавал себя за специалиста и оказывал жителям Рубцовска инвазивные процедуры без образования и разрешений. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
По данным следствия, мужчина приехал в Рубцовск, снял нежилое помещение и открыл в нем прием. Медицинского образования у него нет, документов – тоже, но это не помешало ему работать с горожанами. В ноябре 2025 года одна из пациенток после процедур получила множественные инфицированные раны на спине – именно это и привело к проверке.
«Следователи сейчас выясняют все обстоятельства и ищут других пострадавших от действий "специалиста". Суд по ходатайству следствия отправил подозреваемого под домашний арест», – отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае самой дефицитной профессиональной сферой стала "Медицина, фармацевтика", где на одну вакансию в среднем приходится 2,4 резюме потенциальных кандидатов (норма – от 4,0 резюме на вакансию).
18:13:59 24-11-2025
Не ходите в платные клиники
05:48:06 25-11-2025
Гость (18:13:59 24-11-2025) Не ходите в платные клиники...
( Из Свердловска в Рубцовске . По данным следствия, мужчина приехал в Рубцовск, снял нежилое помещение и открыл в нем прием. )
21:36:21 24-11-2025
А какая разница...
01:21:51 25-11-2025
лайфхак маньякам!
06:34:29 25-11-2025
это не про врачей, а про косметолога
16:21:11 25-11-2025
Судя по инфицированным ранам на спине - возможно мануальщик-иглорефлексотерапевт