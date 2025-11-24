НОВОСТИОбщество

В Рубцовске мужчина без медицинского образования притворился врачом и принимал пациентов

Отсутствие образования и разрешений не помешало ему работать с горожанами

24 ноября 2025, 18:00, ИА Амител

Врач осматривает женщину / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru
Врач осматривает женщину / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

В Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Свердловской области, который выдавал себя за специалиста и оказывал жителям Рубцовска инвазивные процедуры без образования и разрешений. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

По данным следствия, мужчина приехал в Рубцовск, снял нежилое помещение и открыл в нем прием. Медицинского образования у него нет, документов – тоже, но это не помешало ему работать с горожанами. В ноябре 2025 года одна из пациенток после процедур получила множественные инфицированные раны на спине – именно это и привело к проверке.

«Следователи сейчас выясняют все обстоятельства и ищут других пострадавших от действий "специалиста". Суд по ходатайству следствия отправил подозреваемого под домашний арест», – отметили в ведомстве. 

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае самой дефицитной профессиональной сферой стала "Медицина, фармацевтика", где на одну вакансию в среднем приходится 2,4 резюме потенциальных кандидатов (норма – от 4,0 резюме на вакансию).

Алтайский край Рубцовск Медики

Гость

18:13:59 24-11-2025

Не ходите в платные клиники

Гость

05:48:06 25-11-2025

Гость (18:13:59 24-11-2025) Не ходите в платные клиники... Регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания производится в срок, не превышающий 90 дней со дня прибытия гражданина в жилое помещение.
( Из Свердловска в Рубцовске . По данным следствия, мужчина приехал в Рубцовск, снял нежилое помещение и открыл в нем прием. )

Санечек

21:36:21 24-11-2025

А какая разница...

Гость

01:21:51 25-11-2025

лайфхак маньякам!

бгг

06:34:29 25-11-2025

это не про врачей, а про косметолога

Гость

16:21:11 25-11-2025

Судя по инфицированным ранам на спине - возможно мануальщик-иглорефлексотерапевт

