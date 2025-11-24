В Рубцовске мужчина без медицинского образования притворился врачом и принимал пациентов

Отсутствие образования и разрешений не помешало ему работать с горожанами

В Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Свердловской области, который выдавал себя за специалиста и оказывал жителям Рубцовска инвазивные процедуры без образования и разрешений. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

По данным следствия, мужчина приехал в Рубцовск, снял нежилое помещение и открыл в нем прием. Медицинского образования у него нет, документов – тоже, но это не помешало ему работать с горожанами. В ноябре 2025 года одна из пациенток после процедур получила множественные инфицированные раны на спине – именно это и привело к проверке.

«Следователи сейчас выясняют все обстоятельства и ищут других пострадавших от действий "специалиста". Суд по ходатайству следствия отправил подозреваемого под домашний арест», – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае самой дефицитной профессиональной сферой стала "Медицина, фармацевтика", где на одну вакансию в среднем приходится 2,4 резюме потенциальных кандидатов (норма – от 4,0 резюме на вакансию).