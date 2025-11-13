Медики возглавили топ наиболее дефицитных специалистов в Алтайском крае
Такая ситуация наблюдается в регионе на протяжении всего года
13 ноября 2025, 15:58, ИА Амител
В Алтайском крае самой дефицитной профессиональной сферой стала "Медицина, фармацевтика", где на одну вакансию в среднем приходится 2,4 резюме потенциальных кандидатов (норма – от 4,0 резюме на вакансию), сообщает hh.ru.
Напомним, дефицит медиков фиксировался в крае на протяжении всего года, а по данным на июль нехватка начала усиливаться. В марте самыми остродефицитными стали врачи – на одну вакансию приходилось лишь 0,4 резюме, а на одну вакансию медсестер и медбратьев – 2,2 резюме.
При этом сложнее всего найти специалистов из среднего медперсонала – это отметили в каждой второй медорганизации (48%), на втором месте (37%) – врачебный персонал (высшая категория, к.м.н. и др.), на третьем (29%) – административный персонал в медицине.Также в список наиболее дефицитных попали специалисты из сферы "Производство, сервисное обслуживание" (3,8 резюме).
«При этом на местном рынке труда уже нет дефицита строителей (4,1 резюме на вакансию), работников розницы (4,5) и рабочего персонала (5,1)», – говорится в исследовании.
Направления, где наблюдается повышенная конкуренция за рабочие места, в основном относятся к беловоротничковым:
- "Стратегия, инвестиции, консалтинг" (43,5 резюме на вакансию);
- "Искусство, развлечения, масс-медиа" (35,7);
- "Маркетинг, реклама, PR" (31,3).
«По итогам октября уровень конкуренции за персонал составил в Алтайском крае 7,8 резюме на вакансию, что говорит об отсутствии дефицита кадров на местном рынке труда и достаточном выборе кандидатов у работодателей», – говорится в исследовании.
Для сравнения: в целом по России этот показатель находится сейчас на уровне 7,3 резюме на вакансию, а в СФО – 8,0 резюме на вакансию.
16:18:14 13-11-2025
Это говорит о том, что в крае безработица. В среднем один человек из восьми может трудоустроится. У медали всегда две стороны. Рынок укомплектован, значит работы для соискателей почти нет.
17:33:42 13-11-2025
сейчас отработки медикам введут и жизнь наладится!
20:52:42 13-11-2025
Будто нет мединститута в крае или так творится организованность в делах региона ? Откуда появился дефицит , если мединститут есть ?
07:41:54 14-11-2025
Гость (20:52:42 13-11-2025) Будто нет мединститута в крае или так творится организованно... Приходят,посмотрят на это все...и уходят. Молодцы,себя надо беречь и уважать!!
07:40:36 14-11-2025
Потому что условия работы так себе. Поток посетителей не регулируется,на тебя могут кинуть такую толпу, что медик физически не сможет справиться.Бонусом получить скандалы и жалобы, испорченное настроение....
10:07:21 14-11-2025
Эль (07:40:36 14-11-2025) Потому что условия работы так себе. Поток посетителей не рег... Не знаю кто минусует, здесь все по факту. Еще добавить про зарплату, но это можно обсуждать долго)