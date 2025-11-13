Медики возглавили топ наиболее дефицитных специалистов в Алтайском крае

Такая ситуация наблюдается в регионе на протяжении всего года

13 ноября 2025, 15:58, ИА Амител

Врач в больнице / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае самой дефицитной профессиональной сферой стала "Медицина, фармацевтика", где на одну вакансию в среднем приходится 2,4 резюме потенциальных кандидатов (норма – от 4,0 резюме на вакансию), сообщает hh.ru.

Напомним, дефицит медиков фиксировался в крае на протяжении всего года, а по данным на июль нехватка начала усиливаться. В марте самыми остродефицитными стали врачи – на одну вакансию приходилось лишь 0,4 резюме, а на одну вакансию медсестер и медбратьев – 2,2 резюме.



При этом сложнее всего найти специалистов из среднего медперсонала – это отметили в каждой второй медорганизации (48%), на втором месте (37%) – врачебный персонал (высшая категория, к.м.н. и др.), на третьем (29%) – административный персонал в медицине.Также в список наиболее дефицитных попали специалисты из сферы "Производство, сервисное обслуживание" (3,8 резюме).

«При этом на местном рынке труда уже нет дефицита строителей (4,1 резюме на вакансию), работников розницы (4,5) и рабочего персонала (5,1)», – говорится в исследовании.

Направления, где наблюдается повышенная конкуренция за рабочие места, в основном относятся к беловоротничковым:

"Стратегия, инвестиции, консалтинг" (43,5 резюме на вакансию);

"Искусство, развлечения, масс-медиа" (35,7);

"Маркетинг, реклама, PR" (31,3).

«По итогам октября уровень конкуренции за персонал составил в Алтайском крае 7,8 резюме на вакансию, что говорит об отсутствии дефицита кадров на местном рынке труда и достаточном выборе кандидатов у работодателей», – говорится в исследовании.

Для сравнения: в целом по России этот показатель находится сейчас на уровне 7,3 резюме на вакансию, а в СФО – 8,0 резюме на вакансию.