Власти поздравили жителей Алтая с Днем железнодорожника
По территории Алтайского края проложено почти 1,6 тыс. км стальных магистралей
02 августа 2026, 11:05, ИА Амител
В России 2 августа свой профессиональный праздник отмечают машинисты, проводники, диспетчеры, инженеры — все, кто связан с железнодорожной деятельностью. Их число в Алтайском крае составляет около восьми тысяч человек.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с праздником:
«Дорогие друзья! Желаем вам всего самого доброго, профессиональных успехов и крепкого здоровья! Пусть движение вперед никогда не останавливается и каждый день открываются новые горизонты! Мира и добра!»
К поздравлениям присоединился и мэр Барнаула Вячеслав Франк:
«Особая благодарность — ветеранам-железнодорожникам. Ваша преданность делу и знания остаются главным ориентиром и лучшим примером для новых поколений специалистов. От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, и успехов!»
12:30:35 02-08-2026
Большое спасибо!