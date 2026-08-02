Власти поздравили жителей Алтая с Днем железнодорожника

По территории Алтайского края проложено почти 1,6 тыс. км стальных магистралей

02 августа 2026, 11:05, ИА Амител

Поезд. Железная дорога / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России 2 августа свой профессиональный праздник отмечают машинисты, проводники, диспетчеры, инженеры — все, кто связан с железнодорожной деятельностью. Их число в Алтайском крае составляет около восьми тысяч человек.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с праздником:

«Дорогие друзья! Желаем вам всего самого доброго, профессиональных успехов и крепкого здоровья! Пусть движение вперед никогда не останавливается и каждый день открываются новые горизонты! Мира и добра!»

К поздравлениям присоединился и мэр Барнаула Вячеслав Франк: