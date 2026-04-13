Такой подход особенно полезен для семей, планирующих поездки, лечение за рубежом или покупку импортной техники

13 апреля 2026, 15:31, ИА Амител

Доллар / amic.ru

Россиянам лучше всего хранить 30–40% своих сбережений в иностранной валюте, чтобы снизить риски, связанные с резкими колебаниями курса рубля, заявил в беседе с "Газетой.ru" инвестиционный стратег компании "Гарда Капитал" Александр Бахтин.

«Исторически рубль неоднократно подвергался ослаблению, поэтому у населения нет иллюзий относительно его долгосрочной стабильности. В периоды геополитической нестабильности россияне традиционно предпочитают хранить часть своих накоплений в валюте, и этот подход вполне оправдан. Наличие 30–40% валютных активов позволяет минимизировать потери при курсовых колебаниях. Сегодняшние условия благоприятны для формирования или пополнения таких резервов», — подчеркнул Бахтин.

Эксперт также отметил, что лучше ориентироваться на валютные и квазивалютные инструменты, а не на наличные деньги. Среди валютных инструментов он выделил вклады в юанях, дирхамах и облигации российских компаний, номинированные в юанях. К квазивалютным активам Бахтин отнес замещающие облигации и золото.

