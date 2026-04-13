Россиянам посоветовали 30% сбережений держать в валюте
Такой подход особенно полезен для семей, планирующих поездки, лечение за рубежом или покупку импортной техники
13 апреля 2026, 15:31, ИА Амител
Россиянам лучше всего хранить 30–40% своих сбережений в иностранной валюте, чтобы снизить риски, связанные с резкими колебаниями курса рубля, заявил в беседе с "Газетой.ru" инвестиционный стратег компании "Гарда Капитал" Александр Бахтин.
«Исторически рубль неоднократно подвергался ослаблению, поэтому у населения нет иллюзий относительно его долгосрочной стабильности. В периоды геополитической нестабильности россияне традиционно предпочитают хранить часть своих накоплений в валюте, и этот подход вполне оправдан. Наличие 30–40% валютных активов позволяет минимизировать потери при курсовых колебаниях. Сегодняшние условия благоприятны для формирования или пополнения таких резервов», — подчеркнул Бахтин.
Эксперт также отметил, что лучше ориентироваться на валютные и квазивалютные инструменты, а не на наличные деньги. Среди валютных инструментов он выделил вклады в юанях, дирхамах и облигации российских компаний, номинированные в юанях. К квазивалютным активам Бахтин отнес замещающие облигации и золото.
Ранее amic.ru писал, что доллар к концу весны может подорожать с учетом влияния внешних рисков и "дисбаланса".
15:35:17 13-04-2026
ок. пойду куплю 30 баксов
15:36:32 13-04-2026
Переводы геополитической нестабильности? А в периоды стабильности этого стратега ещё не было.
15:38:34 13-04-2026
Чего? В валюте, которая на место топчется уже 5 лет?
Депозит рублевый за это время +100% принес бы.
Есть смысл покупать только перед поездкой на отдых.
15:54:47 13-04-2026
простите, 30% чего?
16:39:28 13-04-2026
Элен без ребят (15:54:47 13-04-2026) простите, 30% чего? ... Это что-то на языке богатых
17:11:30 13-04-2026
Элен без ребят (15:54:47 13-04-2026) простите, 30% чего? ... Юани и дирхамы рекламирую. Ещё акции российских компаний, но тоже в юанях.
15:55:47 13-04-2026
Самые надежные гарантии экономической безопасности - в коррупционных связях.
16:55:43 13-04-2026
Пойду лучше в еду вложу. Фарша накручу, пельмени на депозит кину.
17:13:58 13-04-2026
а еще, если хлеба нет, то можно есть пирожные
18:35:44 13-04-2026
В реакции местной аудитории и не сомневался) тут каждый второй якобы сидит голой опой в луже грязи милостыню просит))
19:13:10 13-04-2026
Гость (18:35:44 13-04-2026) В реакции местной аудитории и не сомневался) тут каждый втор... А что, по вашему, если не сидеть вот, как вы написали, в грязи, то есть, конкретно здесь уже и коммент нельзя написать? Так чтоли?
19:53:37 13-04-2026
В том вопиющем факте, что рубль при буржуях как стал, так и остаётся 'деревянным', готовым рухнуть в любую минуту, не "реформаторов" ли вина?
20:32:28 13-04-2026
похоже, цб собралcя валюту продавать, нужны покупатели
11:03:08 14-04-2026
в мешках надо их держать, мешки-под глазами.
20:51:49 15-04-2026
У большинства населения мира земного шара нет такой проблемы Как вопрос в чём хранить сбережения Это всё надуманная пропаганда В консервах мой ответ Полушуточный