Выписала рецепт и отправила домой. В алтайской сельской поликлинике едва не умер младенец
Отец привел в детскую поликлинику своего восьмимесячного сына с высокой температурой
02 декабря 2025, 18:30, ИА Амител
В Благовещенском районе Алтайского края едва не погиб младенец, которому в сельской поликлинике вовремя не оказали необходимую помощь. Об этом рассказал отец ребенка, Роман, пишет Telegram-канал "Барнаул 22".
17 ноября мужчина привел в детскую поликлинику в поселке Степное Озеро своего восьмимесячного сына с высокой температурой. По его словам, дежурный педиатр осмотра не провела, анализов не назначила и ограничилась рецептом и направлением на укол от температуры, после чего отправила семью домой.
Спустя десять дней состояние ребенка снова ухудшилось. Отец обратился к другому педиатру и настоял на назначении анализов, однако уже дома температура начала стремительно расти. В переписке в мессенджере медик посоветовала дать малышу нурофен, но вскоре у ребенка начались судороги, взгляд "остановился", он побледнел.
«Я бегом прибежал с ним на руках обратно в поликлинику. Педиатр, видя в каком состоянии ребенок, померила температуру, написала направление на укол и попросила вернуться к ней в кабинет. Бегом с сыном на руках я прибежал в процедурный, где медсестра – огромное ей спасибо и низкий поклон – сделав укол, экстренно направила нас в скорую помощь, откуда так же экстренно нас забрали в реанимацию. На следующее утро нас с малышом на вертолете транспортировали в Барнаул в реанимацию. Там выявили, что у сына сильно упала сатурация, началась гипоксия головного мозга, была выявлена пневмония 10%, положительный тест на COVID-19. Если бы не медсестра, которая направила нас в скорую, исход мог бы быть другим», – рассказал Роман.
Сейчас малыш продолжает лечение в Барнауле. Отец заявил, что намерен добиваться проверки действий сельских медиков со стороны надзорных органов.
